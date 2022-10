F1 GP Stati Uniti 2022, le pagelle di Austin

LE PAGELLE DI AUSTIN Il GP Stati Uniti ci ha regalato una gara emozionante, dove incidenti e problemi ai pit stop hanno rimescolato più volte le carte. Alla fine ha vinto ancora una volta il più forte di questa stagione, Max Verstappen, ma quanto orgoglio ha dimostrato Lewis Hamilton, così come un Leclerc risalito dal dodicesimo posto al podio. Scopriamo promossi e bocciati nelle consuete pagelle di MotorBox.com!

F1 2022, GP Stati Uniti: la partenza

MAX VERSTAPPEN - VOTO 8,5 Una gara che stava controllando agevolmente nonostante gli ingressi della Safety Car si è trasformata in una rincorsa all'antico rivale Hamilton per colpa di un problema al cambio gomme. Favorito da una Red Bull autentico missile sul dritto, legittima il successo superando con grinta sia Leclerc sia il rivale della passata stagione. Mezzo voto in meno per il brutto team radio con il quale si è sarcasticamente complimentato con il team per il lungo pit stop. Aggressivo, anche troppo.

LEWIS HAMILTON - VOTO 8,5 Ci ha creduto a lungo di poter portare a casa il primo successo del 2022, rimanendo sempre a breve distanza da Verstappen nella prima fase e provando a metterlo in difficoltà con l'ultimo pit stop anticipato. Il problema al cambio gomme dell'olandese gli ha offerto un assist, non sufficiente per dargli un vantaggio sufficiente a sopperire il gap tra la sua Mercedes e la Red Bull. Commovente come nel finale le prova tutte pur di non lasciar andare via il campione del mondo una volta subìto il sorpasso, compresa la continua segnalazione di presunte infrazioni dei limiti della pista. Vecchio leone.

CHARLES LECLERC - VOTO 8 Risale la classifica partendo da metà griglia di schieramento. Le interruzioni per SC lo aiutano, ma lui ci mette la consueta grinta arrivando a sognare per un po' di contendere il successo a Verstappen e Hamilton. Ancora una volta la Ferrari paga l'eccessivo consumo delle gomme e, dopo una strenua resistenza all'olandese, deve soffrire fin sotto alla bandiera a scacchi per difendere il podio da Perez. Stoico.

SERGIO PEREZ - VOTO 6 Rimonta in tono minore per il messicano che mostra troppa foga nelle fasi iniziali, toccandosi con Bottas e danneggiando la sua ala anteriore. Partiva nono, si ferma ai piedi del podio nonostante una Red Bull superiore alle rivali. Frettoloso.

GEORGE RUSSELL - VOTO 6,5 A differenza di Hamilton non riesce a sfruttare al massimo il buon potenziale della Mercedes. Al via è protagonista del contatto che pone fine alla gara di Sainz: la direzione gara lo punisce con 5 secondi di penalità, anche se il confine con il normale incidente di gara è molto sottile. Battaglia a lungo con Perez e nel finale effettua una sosta in più per togliere il giro veloce a Verstappen. Discreto.

F1 2022, GP Stati Uniti: il contatto tra Russell e Sainz

CARLOS SAINZ - SV La sua gara dura poche centinaia di metri, prima che il contatto neppure troppo violento con Russell metta addirittura KO la Ferrari. In quei pochi secondi si rende protagonista di uno scatto al via tutt'altro che irrestibile che lo porta a trovarsi in una situazione potenzialmente pericolosa in curva 1, come poi tristemente confermato dai fatti. Meteora.

LANDO NORRIS - VOTO 7 Al termine di una domenica passata a battagliare a centrogruppo salva ancora una volta la McLaren, risalendo fino al sesto posto e soprattutto superando l'Alpine di Alonso. Coriaceo.

FERNANDO ALONSO - VOTO 8,5 Partito quattordicesimo, era ormai risalito a un passo dalla posizione di ''primo degli altri'' quando il futuro compagno di squadra Stroll ha deciso di attentare alla sua vita con una manovra criminale. Con un'Alpine ferita ma non uccisa, e perdendo per strada pure uno specchietto, lo spagnolo risale dal fondo della classifica fino a un eroico settimo posto. Indistruttibile.

SEBASTIAN VETTEL - VOTO 8 Gara dal sapore antico per il tedesco che, con una buona Aston Martin, arriva a provare il piacere di occupare la prima posizione. Un problema al pit-stop analogo a quello di Verstappen lo fa però sprofondare da un meritato piazzamento appena dietro ai big ben dietro la zona punti, che poi riconquista grintosamente negli ultimi giri. Premiato come Driver of the Day dai tifosi. Eroico.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 7,5 Sfrutta al meglio gli ingressi della Safety Car per massimizzare una strategia coraggiosa che gli permette di tornare in zona punti con un ottimo nono posto, perdendo solo in extremis l'ottava posizione al termine di un bel duello con un Vettel avvantaggiato da gomma più fresca. Audace.

YUKI TSUNODA - VOTO 6,5 In una domenica in cui Gasly pasticcia molto, porta un punticino in casa AlphaTauri al termine di un gran premio che lo ha visto sempre in battaglia. Bravo questa volta a non commettere errori per eccessiva foga. Promosso.

LANCE STROLL - VOTO 2 Rovina quella che poteva essere la sua miglior gara dell'anno con una manovra criminale ai danni di Alonso che solo per gran fortuna non ha conseguenze anche fisiche su entrambi e pure sui piloti accorrenti alle loro spalle. Pericoloso.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 4 Una domenica specchio dell'incredibile involuzione in cui è precipitato. Nonostante gli incidenti e le penalità altrui, riesce nella triste impresa di chiudere penultimo, davanti al solo Latifi. Disperso.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/10/2022