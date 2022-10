GP USA 2022: ordine di arrivo e risultati

Tutti i risultati del diciannovesimo weekend della stagione 2022, in programma sul circuito di Austin

SFIDE ANCORA APERTE Dopo l'assegnazione del titolo Piloti a Max Verstappen, nel weekend di Austin la Red Bull proverà a chiudere il discorso anche per quanto riguardo il titolo Costruttori. Occhi puntati anche sulla sfida per il titolo di vicecampione, che vede ancora in lizza Charles Leclerc, Sergio Perez, George Russell e Carlos Sainz. Nel 2021 vinse Verstappen, autore anche della pole position con il tempo di 1:32.910.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/10/2022