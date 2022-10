F1, la Fia fa dietrofront: restituito il settimo posto del GP Usa a Fernando Alonso

Nella notte italiana tra gioved 27 e venerdì 28 ottobre, la Federazione Internazionale dell’Automobile ha deciso di fare dietrofront. Alla vigilia del weekend del GP Messico, la penalità inflitta a Fernando Alonso al termine della gara di Austin è stata infatti cancellata in seguito all’appello presentato dall’Alpine. Lo spagnolo, dunque, recupera il settimo posto ottenuto al termine della gara negli Stati Uniti, estromettendo dalla zona punti Esteban Ocon, che aveva invece conquistato il decimo piazzamento per effetto della penalizzazione dell’esperto compagno di squadra (qui le classifiche aggiornate).

F1 2022, GP Stati Uniti: il decollo di Nando

IL RECLAMO HAAS Parecchie ore dopo la bandiera a scacchi del GP Usa, Alonso aveva ricevuto un Drive Through, commutato in 30 secondi da aggiungere al tempo finale di gara, per aver gareggiato con uno specchietto retrovisore che ha vibrato pericolosamente per diversi giri fino al momento in cui si è definitivamente spezzato, volando in pista. Una situazione che, secondo i commissari interpellati dopo la gara dal reclamo presentato dalla Haas, avrebbe dovuto spingere la Direzione gara a esporre la bandiera nera e arancione. Ma la penalità, arrivata con enorme ritardo rispetto alla fine della corsa, aveva messo sul piede di guerra molti appassionati privati così dell’impresa sportiva di Fernando, in grado di recuperare dal fondo del gruppo fino al settimo posto dopo il brutto incidente con l’Aston Martin di Lance Stroll.

F1 GP USA 2022, Austin: Fernando Alonso (Alpine)

FUORI TEMPO MASSIMO Alpine aveva poi presentato un appello contro la decisione, contestando però non tanto il merito della sentenza dei commissari, quanto la procedura: al centro della tesi difensiva del team francese c’era infatti il dato del reclamo Haas, presentato con 24 minuti di ritardo rispetto al termine consentito. Il collegio degli steward, che inizialmente aveva deciso di accogliere comunque il ricorso del team americano sorvolando sulle tempistiche di presentazione dell’istanza, ha però fatto retromarcia restituendo ad Alonso i sei punti del settimo posto e la validità sportiva di un’impresa che resterà a lungo negli occhi degli appassionati.

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/10/2022