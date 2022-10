Penalità ad Alonso, Alpine non ci sta: c'è l'appello, giovedì la decisione

La penalità subita a svariate ore dalla fine del Gran Premio degli Stati Uniti di domenica, è stata vista dalla maggior parte degli appassionati come una vera e propria ingiustizia. Ma l’Alpine e Fernando Alonso – autore di una prestazione da leone, in rimonta dopo essere letteralmente decollato sul retrotreno dell’Aston Martin del futuro compagno Lance Stroll – non ci stanno. E hanno presentato un appello alla sanzione di 30 secondi che ha estromesso il due volte campione del mondo spagnolo dalla zona punti della gara di Austin, dopo che il team è stato ritenuto colpevole di aver rimandato l’auto in pista senza che ci fossero le necessarie condizioni di sicurezza, visti i danni subiti nell’incidente con Stroll.

F1 GP USA 2022, Austin: Fernando Alonso (Alpine)

IL RECLAMO HAAS Una penalità che, peraltro, era arrivata solo dopo il comprensibile reclamo della Haas: la squadra statunitense, che quest’anno si è infatti vista esporre per ben tre volte la bandiera nera e arancione, che impone una sosta ai box per riparare le parti della carrozzeria danneggiate in seguito a un contatto, aveva chiesto lumi ai commissari chiedendosi come mai un simile provvedimento non fosse stato preso anche nei confronti dei rivali. Nel mirino c’era la Red Bull di Perez, che aveva una bandella dell’alettone anteriore che si muoveva pericolosamente, ma che si è staccata nell’arco di pochi chilometri, e soprattutto dell’Alpine di Alonso, il cui specchietto retrovisore di destra è infine volato via dopo parecchi giri di evidenti vibrazioni alle alte velocità.

L’APPELLO ALPINE Così, alla fine, è arrivata la penalità “postuma” ad Alonso, con i commissari che si sono dichiarati sorpresi della mancata esposizione della bandiera nera e arancione (ennesimo episodio controverso della gestione Fia di quest’anno). La sanzione, però, non convince il pubblico che ha visto cancellata l’impresa dello spagnolo, ma neanche l’Alpine, che ha rilevato un vizio procedurale del reclamo Haas che, secondo i legali del team francese, sarebbe arrivato 24 minuti dopo il tempo massimo consentito per presentarlo e, dunque, sarebbe non formalmente ammissibile. Una nuova audizione dei rappresentati delle due scuderie avverrà in videoconferenza nella notte italiana tra giovedì e venerdì, quando il paddock sarà già pronto per iniziare il weekend di Città del Messico.

