Alonso e l'ennesimo ritiro: "Inaccettabile, con i punti persi stagione paragonabile alla Mercedes"

ANCORA UNO STOP È durato poco più di 20 giri il GP Singapore di Fernando Alonso, appiedato dalla sua Alpine mentre si trovava in quinta posizione con Max Verstappen fino a quel momento mantenuto abbastanza agevolmente alle spalle. L'ennesimo ritiro per problemi meccanici ha molto deluso il due volte iridato, piuttosto critico a fine gara con il team che lascerà dopo il GP Abu Dhabi per passare all'Aston Martin.

PUNTI SVANITI Ai microfoni di DAZN Spagna, Alonso ha espresso tutta la sua delusione, quantificando il bottino andato in fumo durante la stagione a causa della scarsa affidabilità: ''Fa male pensare che, in uno dei miei anni migliori, abbiamo perso più di 60 punti per l'affidabilità. Questa è stata un'altra perdita da 8 a 10 punti. Perdere 60 punti in un campionato è semplicemente inaccettabile e mi sconvolge molto perché ho avuto un'altra buona prestazione durante tutto il fine settimana''. Quando gli è stato fatto notare che anche il compagno di squadra Esteban Ocon si è dovuto ritirare dopo l'esplosione del motore, lo spagnolo ha sottolineato: ''Però era fuori dai punti, non è male come per me che ero in zona punti''.

STAGIONE DA MERCEDES Il doppio ritiro di Singapore è costato carissimo all'Alpine, che si è vista nuovamente scavalcata al quarto posto della classifica Costruttori dalla McLaren, capace di raccogliere un bottino di ben 22 punti. Secondo Alonso, senza tutti questi problemi la stagione sua e del team francese sarebbe stata più vicina a quella della Mercedes che a quella del team di Woking: ''Quest'anno, questo ha cambiato tutto per me. Se mi aggiungi 60 punti e li togli agli altri, perché sono punti che loro non avrebbero raccolto, la mia stagione sembrerebbe paragonabile a quella della Mercedes. Ma la cosa positiva e più importante di quest'anno è stato il mio ritorno ai massimi livelli, quindi ci saranno cose belle a venire''. Alonso fin qui ha raccolto 59 punti, 7 in meno di Ocon. I piloti Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, hanno invece totalizzato rispettivamente 170 e 203 punti.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/10/2022