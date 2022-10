Lewis Hamilton dai commissari dopo le qualifiche, multato... il team!

LEWIS DAI COMMISSARI Dopo la brillante qualifica del Gran Premio di Singapore su pista umida, conclusa al secondo posto, Lewis Hamilton è stato convocato dai commissari di gara per rispondere di un'infrazione al nuovo regolamento sulla sicurezza, che vieta ai piloti di indossare gioielli di alcun tipo mentre si è in auto. Il pilota britannico, infatti, dopo averlo tolto per alcune gare, è tornato a Marina Bay a indossare il suo amato piercing, com'è anche possibile ben vedere dalla foto di copertina, scattata nel corso delle prove libere del venerdì. Il gioiello è comunque stato indossato dal pilota anche nella giornata di sabato.

F1 GP Singapore 2022, Marina Bay: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

PERICOLO USTIONI Ma come un piccolo piercing al naso può essere pericoloso per un pilota? Le nuove regole - introdotte la scorsa estate dalla FIA, non senza polemiche - vietano ai piloti di indossare qualsiasi tipo di orecchino, di gioiello o di altro oggetto metallico che, in caso di incendio, potrebbe surriscaldarsi e provocare ustioni al pilota. La regola contestata è scritta al capitolo 3 dell'appendice L del regolamento sportivo della FIA. Lewis Hamilton, interrogato a passato a riguardo, aveva glissato definendo una ''perdita di tempo'' qualsiasi parola sulla questione.

VEDI ANCHE

F1 GP Italia 2022, Monza: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

FINALE GROTTESCO I commissari di gara hanno deciso di multare il suo team, la Mercedes, di 25.000 euro, mentre nessuna azione disciplinare è stata intrapresa nei confronti del pilota, che ha presentato un certificato medico in cui il suo dottore ne sconsigliava la rimozione per evitare infezioni. Parlando ai microfoni di Sky UK, Lewis ha spiegato: ''Si è infettato un sacco di volte e stavo cercando di trovare una soluzione, i medici mi hanno consigliato di rimetterlo perché sarebbe stato il modo migliore per guarire. Per me è qualcosa che riguarda la mia salute, e dunque le cose resteranno così''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/10/2022