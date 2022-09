F1 GP Singapore 2022, PL1: Hamilton a sorpresa davanti a Verstappen, Leclerc 3°

Non sono Max Verstappen né Charles Leclerc e neanche i loro rispettivi compagni, Sergio Perez e Carlos Sainz, a prendersi la miglior prestazione nella prima sessione di prove libere del GP di Singapore 2022. Al comando c'è invece il ''terzo incomodo'', la Mercedes di un Lewis Hamilton molto bravo a concludere un giro quasi perfetto con gomme Soft negli ultimi minuti della sessione, con la pista un po' più pulita rispetto al momento in cui il grande rivale olandese, che paga un gap di 84 millesimi, aveva percorso il suo giro a parità di mescola morbida.

LECLERC 3° Terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, attardato di 4 decimi dalla vetta e comunque protagonista di un giro in cui la sua F1-75 si è mostrata particolarmente nervosa tra i muretti della pista cittadina di Marina Bay. Il monegasco, che ha anche perso un quarto d'ora a inizio sessione a causa di un piccolo problema ai freni prontamente risolto, precede Perez, Russell e Sainz, ultimo dei piloti di vertice con 1.1 di gap da Hamilton ma autore di un giro sporcato da un sovrasterzo nel percorrere la curva che immette sul rettilineo del traguardo.

RISULTATI E APPUNTAMENTI Da segnalare anche la bandiera rossa che ha stoppato per qualche minuto la fase conclusiva della sessione, causata dal contatto di Lance Stroll con le barriere in curva 5, che ha danneggiato la sospensione posteriore sinistra dell'Aston Martin del pilota canadese. La F1 torna in pista nella serata di Singapore, per una seconda sessione sicuramente più indicativa perché in condizioni ambientali analoghe a quelle che avremo in qualifica e gara, che vi raccontiamo live minuto per minuto a partire dalle 14.45 di venerdì 30 settembre. Nell'attesa, qui il riepilogo di tempi e giri della prima sessione di libere del weekend di Marina Bay.

Prove libere 1 GP di Singapore 2022 terminate. Rivivile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

13.05 - Per il momento è tutto, ma l'invito è quello di tornare a trovarci a partire dalle 14.45, quando vi racconteremo in diretta le prove libere 2 del GP di Singapore 2022: una sessione decisamente più indicativa, visto che si disputerà in condizioni ambientali simili a quelle che avremo in qualifica e gara. Per il momento vi auguriamo un buon pranzo, nel caso in cui non abbiate ancora mangiato, e vi diamo appuntamento a più tardi! Ciao!

13.03 - La classifica finale delle PL1 del GP Singapore 2022:

13.00 - Bandiera a scacchi! Finisce qui la prima sessione di prove libere del GP Singapore 2022.

12.58 - Due minuti alla fine: Hamilton conduce su Verstappen, Leclerc e Perez. Poi Russell e Sainz, sesto a 1.1 dalla vetta: proprio lo spagnolo ha poco fa spiegato via radio al suo ingegnere di pista che le Soft sono buone soltanto per un giro lanciato e che perdono molta prestazione al secondo tentativo.

12.56 - Errore per Max Verstappen: l'olandese è andato lungo in staccata di curva-16, con un testacoda controllato per ritrovare la via della pista.

Max finds himself pushing a bit too hard and runs deep ๐Ÿ˜ฒ



The Dutchman is forced into a quick pirouette to continue on ๐Ÿ”„#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/E8gR4p3fGP — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.54 - Attenzione! Lewis Hamilton davanti a tutti in 1:43.033, a parità di gomme Soft! Verstappen è staccato di 84 millesimi, Leclerc scivola al terzo posto con 4 decimi di gap!

Lewis Hamilton goes fastest! ๐Ÿš€



The Mercedes driver takes the top spot with 5 minutes remaining in FP1#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/8Avnqj8pGV — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.53 - Problemi per Sergio Perez, che ha avuto un malfunzionamento del cambio proprio in prossimità dell'ingresso della corsia dei box.

12.50 - Comprensibilmente meglio del compagno di squadra fa Charles Leclerc: il monegasco è secondo a 318 millesimi da Verstappen a parità di gomme Soft. Guardando le immagini on-board, la Ferrari F1-75 sembra comunque molto rigida e nervosa, con tante correzioni a ogni curva...

Singapore's skyline through @Charles_Leclerc's eyes ๐Ÿคฉ



It's a good lap for the Ferrari driver too, who puts it in P2! #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/QCn24FtvYz — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.47 - Sainz resta a un secondo da Verstappen dopo aver controllato un clamoroso sovrasterzo in percorrenza della curva che immette sul rettilineo del traguardo. Lo spagnolo è stato costretto ad andare largo, rischiando di finire contro il muro. Un salvataggio decisamente spettacolare, meno positivo per quanto riguarda il cronometro...

CARLOS ๐Ÿคฏ



The Spaniard is just defying all the odds in Singapore at the moment, pushing incredibly hard!!! ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/euaOde6lDX — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.44 - Si riparte: semaforo verde per l'ultimo quarto d'ora abbondante prima della bandiera a scacchi. Subito in pista Carlos Sainz, che si rilancia con gomme Soft dopo aver abortito il precedente tentativo.

The session has resumed! ๐ŸŸข



Out the cars head for the final 16 minutes of FP1 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/sjwViK8zOd — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.42 - La sessione riprenderà alle 12.44. Giusto un paio di minuti per rimuovere l'Aston Martin di Stroll, che ha comunque parcheggiato in una posizione di sicurezza.

๐Ÿšฉ RED FLAG ๐Ÿšฉ



The session has been red-flagged as Lance Stroll stops the car at the Turn 7 escape road



Replays show Stroll hits the wall at Turn 5! ๐Ÿ˜ฒ#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Ed6K7mnyT8 — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.40 - Bandiera rossa! Lance Stroll è andato a baciare il muro in uscita da curva 5, rompendo la sospensione posteriore sinistra.

Lance Stroll is going very slowly ๐Ÿ‘€



It looks as if the Canadian driver has had a moment with the barriers on-track! #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/SImxST7GK7 — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.39 - La Red Bull si prende la migliore prestazione anche con gomme Soft: 1:43.117 per Max, 1:43.839 per Checo Perez. 1-2 per le monoposto di Milton Keynes.

12.37 - Sainz ha abortito il primo tentativo con le Soft dopo un piccolo sovrasterzo in uscita da curva 5. George Russell, intanto, si lamenta per un eccesso di coppia accelerando tra curva 8 e 9.

12.33 - Leclerc scende sul piede dell'1:46.817, ma resta in tredicesima posizione. Torna in pista, intanto, Sainz con gomme Soft.

12.28 - Alex Albon, tornato in macchina dopo l'attacco di appendicite e l'operazione d'urgenza che gli ha impedito di correre a Monza, è il primo a scendere in pista con gomme Soft per la simulazione ''qualifica'': il thailandese è settimo, a 1.8 da Verstappen.

12.24 - Inizia davvero la sessione di PL1 di Charles Leclerc, in pista con le gomme dure. 1:47.623 e dodicesimo tempo per il monegasco della Rossa in questo suo primo giro cronometrato.

Charles returns to the track! ๐Ÿ™Œ



After a break watching from the sidelines due to some brake issues, he's back sending it round Singapore ๐Ÿ‘Š#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/EcGW397WPP — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.21 - A proposito di caschi, tutto nuovo anche quello di Leclerc, che sceglie l'oro per festeggiare il suo ritorno sulle strade di Marina Bay.

The Monegasque driver is forced to watch on from the garage for now.... #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/ytckRn1oo9 — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.19 - Intanto Verstappen continua il suo run migliorando giro dopo giro, anche grazie al fatto che l'asfalto si pulisce sempre più: 1:44.236 per Max, seguito adesso da Perez, Alonso e Hamilton. L'inglese della Mercedes è il primo con gomme Hard, davanti a Sainz per un solo millesimo: i due pagano un gap di 2.4 secondi dalla vetta.

12.16 - I meccanici Ferrari, intanto, fanno muro davanti alla monoposto di Leclerc, in modo da evitare che le telecamere colgano dei dettagli delicati dell'avantreno della F1-75. Si lavora per spurgare i freni dopo che Charles ha denunciato nel suo primo giro un pedale un po' troppo ''spugnoso''.

12.13 - Verstappen torna a migliorare: 1:44.748 per il leader del campionato, che rifila 1.3 a Fernando Alonso.

12.11 - Errorino per George Russell, che è andato ad appoggiarsi con il musetto contro le barriere in curva-11. Nessun grave danno per l'inglese della Mercedes, che ha innestato le retromarcia ed è tornato lentamente ai box per le verifiche del caso.

That was CLOSE George! ๐Ÿ˜ฒ



The Mercedes driver taps the barrier as he locks up



Back to the pits he goes #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/nfhRbajwXp — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.09 - Fernando Alonso si mette al comando della sessione in 1:47.291: gomme Medium per Fernando, al pari di Verstappen. Sainz ha, invece, le Hard, le stesse usate da Leclerc nell'unico giro percorso in questa sessione prima di tornare ai box per verificare quel problema ai freni.

Charles Leclerc gets his first taste of Singapore since 2019



Last time around, the Monegasque driver picked up pole โœจ#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/TvnINsPMGY — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.07 - Nell'attesa di avere primi rilevamenti cronometrici interessanti, vi mostriamo questa bellezza assoluta: ecco il casco di Sebastian Vettel in questo weekend. Look total black e simboli arcobaleno per un messaggio di pace.

Sebastian Vettel’s #SingaporeGP helmet.



Painted in a super-black coating, absorbing over 99% of light reflectances. In contrast we have used fluorescent paint for the rainbow colors.#SV5 #Vettel #NoWar ๐ŸŒˆโ˜ฎ๏ธ pic.twitter.com/6Ju5aeVZD5 — Jens Munser Designs (@JMD_helmets) September 30, 2022

12.05 - In pista già un po' tutti i piloti, con l'eccezione di Leclerc che è stato richiamato ai box per verificare un possibile problema ai freni. Intanto Verstappen si mette a comandare la sessione in 1:47.239.

Max goes fastest round Marina Bay ๐Ÿš€



It's a time of 1:47.239 for the birthday boy ๐Ÿฅณ#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Cr3nC85edf — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

12.00 - Semaforo verde e si parte con le prime prove libere del GP Singapore 2022: le due Alfa Romeo sono le prime monoposto a scendere in pista.

11.55 - Cinque minuti al via: ecco le condizioni meteo di Singapore: al momento cielo sereno, 30 gradi l'aria e 38 l'asfalto, con il sole all'orizzonte che sta per tramontare. Solo nelle FP2 avremo condizioni totalmente notturne:

Oh Singapore ๐Ÿ˜



It's so good to be back!



Who's ready for some FP1 action? ๐Ÿ™Œ#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/cdltfda0Le — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

11.50 - Iniziamo con il racconto delle gomme che Pirelli ha portato a Singapore nel weekend di Marina Bay: ci saranno le tre mescole più morbide, dalla C3 che sarà Hard alla C5 che sarà la Soft ''rossa''.

11.45 - Buongiorno e buon inizio di weekend a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prime prove libere del GP Singapore 2022. 15 minuti d'attesa, poi il via a questa prima sessione del weekend.