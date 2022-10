Verstappen innervosito dalle voci sul budget cap Red Bull: "Non ho paura, state zitti"

FURIA VERSTAPPEN Non ci sta Max Verstappen a vedere i propri - quasi - due titoli mondiali macchiati dalle voci sullo sforamento del budget cap da parte della Red Bull. A Singapore l'olandese ha ribadito la sua fiducia nell'operato della scuderia austriaca, sottolineando come le voci siano state alimentate ad arte dai rivali di Mercedes e Ferrari e poi rilanciate dai media complici, in particolare quelli britannici.

MOSSA DEI RIVALI Lo sfogo di Verstappen è arrivato non a caso attraverso delle dichiarazioni rilasciate alla testata olandese De Telegraaf: ''Quello che sento dalla squadra è che tutto è stato fatto correttamente. Non apprezzo quanto sta accadendo, so da dove viene e quali persone se ne lamentano''. Parlando del fatto che alcuni media abbiano rilanciato la possibilità che la vicenda gli costi i due titoli iridati, il 25enne ha aggiunto: ''Che se ne parli soprattutto in Inghilterra non mi sorprende. Ma non ho paura. Sono le altre squadre che stanno parlando quando non possono avere tutte le informazioni. Penso che sia un po' stupido. Cosa ne penso? State zitti''.

LA RABBIA VIA RADIO A complicare il weekend di Verstappen si è poi aggiunto il pasticcio in qualifica che gli è costato la pole position e che lo obbligherà a partire dall'ottava posizione sulla griglia di partenza del GP Singapore. L'olandese ritiene difficile poter completare un'altra rimonta come quelle realizzate in Belgio o Ungheria e sul suo duro sfogo verso la squadra urlato via radio ha specificato: ''Non sento alcuna pressione. Penso anche che sia giusto prendere una posizione critica. Se sbaglio, la squadra può dirlo anche a me. Vogliamo essere perfetti. Non solo buoni, ma perfetti''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/10/2022