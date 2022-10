Tempesta sulla Red Bull: "Stanno danneggiando la nostra reputazione"

ATMOSFERA ROVINATA Proprio mentre si appresta a festeggiare la conquista dei due titoli iridati, la Red Bull si trova ad affrontare il momento più critico degli ultimi mesi. A Singapore è definitivamente scoppiata la tempesta legata alla presunta violazione del budget cap da parte della scuderia austriaca nella passata stagione e anche le voci sulle condizioni di salute critiche del proprietario Dietrich Mateschitz si fanno sempre più insistenti.

FUOCO INCROCIATO Ora che la vicenda relativo allo sforamento del tetto di spesa è diventata argomento di dominio pubblico, gli altri team non si trattengono più nei commenti pubblici sull'argomento. Dalla Mercedes, Toto Wolff ha spiegato che l'infrazione era ormai nota agli addetti ai lavori: ''Tutti i nostri rapporti sono stati esaminati e capiamo che una squadra è attualmente sotto inchiesta per una violazione minore e l'altra per una violazione grave. Non è un segreto per nessuno nel paddock''. Sulla stessa frequenza il direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies: ''Consideriamo questo come un incidente grave e non vediamo l'ora di una risoluzione esemplare della situazione da parte della FIA''. Tra i team di centroclassifica, il team principal Gunther Steiner ha aggiunto: ''Dicono di aver capito alcune cose del regolamento in modo diverso, quindi prima di tutto devono chiarire questo aspetto. Non dico che debbano essere squalificati, ma almeno una penalità. Ma non conosco gli elementi nel dettaglio''.

FUGA DI NOTIZIE Dal canto suo, la Red Bull ha professato tranquillità attraverso le parole del suo team principal Chris Horner. Il consigliere Helmut Marko si è invece scagliato contro la fuga di notizie riguardanti la vicenda: ''Ci sono discussioni in corso in cui stanno venendo chiariti alcuni punti. Ci sono persone elencate che lavorano però in altre società: Red Bull Advanced Technologies, Red Bull Technology, Red Bull Powertrains. L'unica cosa sorprendente è che questo è stato reso pubblico. La FIA dice che non sa come sia stato possibile che sia diventato pubblico, ma sta danneggiando la nostra reputazione''. Anche l'Aston Martin avrebbe violato il budget cap, ma si mostra tranquilla al momento: ''Abbiamo presentato la nostra relazione 2021, siamo in discussione con la FIA e siamo in attesa di certificazione''.

MISTERO MATESCHITZ In tutto ciò, crescono le preoccupazioni per le condizioni di salute di Dietrich Mateschitz. Il proprietario dell'azienda Red Bull, 78 anni, non si vede pubblicamente da mesi e si ritiene che soffra di una grave malattia: ''Persone all'interno dell'azienda riferiscono che ultimamente non è stato nemmeno disponibile per i suoi dipendenti più vicini'' ha scritto il quotidiano austriaco Kronen Zeitung. Da parte dell'azienda non giungono conferme in merito, con un portavoce che ha dichiarato: ''Come sapete, è sempre stato importante per il signor Mateschitz tenere la sua vita privata fuori dagli occhi del pubblico. Non è cambiato''. Anche il team di F1 mantiene il riserbo, con Marko che ha risposto così a una domanda sulle condizioni dell'uomo più ricco d'Austria: ''Nessun commento, è una questione privata. Non lo commentiamo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/10/2022