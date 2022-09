Budget cap Red Bull, Horner: "Siamo sicuramente al di sotto del limite"

TEMA BOLLENTE Con la contesa mondiale ormai quasi chiusa, nel venerdì del GP Singapore tiene banco l'indiscrezione che riporta del mancato rispetto del budget cap da parte della Red Bull nella passata stagione. Un'infrazione che potrebbe aver dato una mano fondamentale nella conquista del mondiale Piloti 2021 e anche nella progettazione della vettura 2022, prossima a portare a casa entrambe le classifiche iridate.

LA DIFESA DI HORNER Il team principal della Red Bull, Chris Horner, non si è sottratto alle domande sullo spinoso argomento e ai microfoni delle tv ha dichiarato: ''I resoconti economici sono stati presentati tutti a marzo. Quindi è stato un lungo processo quello della FIA e siamo ancora dentro quel processo mentre parliamo. Stanno giustamente seguendo quel processo e penso che la prossima settimana, a metà della prossima settimana, sarà quando renderanno noti i risultati. Credo che certamente la nostra presentazione fosse al di sotto del limite. Spetta alla FIA, ovviamente, seguire il loro processo, cosa che stanno facendo attualmente''. Il boss del team austriaco ritiene che ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni sia solo legato al fatto che si tratti di una regola nuova, appena introdotta: ''Inevitabilmente si tratta di una nuova serie di regolamenti e di una serie di regolamenti molto complicati, quindi il modo in cui le regole vengono interpretate o applicate, inevitabilmente, sarà soggettivo tra le squadre. Sono sicuro che con il passare degli anni le cose si sistemeranno. Ma siamo fiduciosi della nostra posizione''.

VEDI ANCHE

L'APPELLO DI WOLFF Diverso è ovviamente lo stato d'animo di Toto Wolff, capo della Mercedes che lo scorso anno ha perso in volata il mondiale Piloti: ''Il limite di spesa è probabilmente l'evoluzione più importante dei regolamenti per mantenere condizioni di parità e per consentire alle squadre che non hanno l'intero budget a disposizione di recuperare il ritardo di prestazioni, oltre a servire per mettere un tetto alla spesa delle migliori squadre. La questione è di enorme importanza per una dimostrazione che questi regolamenti vengano controllati e non ho motivo di credere diversamente''. Wolff si è poi rivolto direttamente a Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA: ''La FIA, in particolare Mohammed, ha mostrato una posizione piuttosto ferma nell'applicare tutti i tipi di regolamenti. Quindi, se stiamo parlando di qualcosa di grande, mostrerà la stessa integrità e leadership come ha fatto in precedenza''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/09/2022