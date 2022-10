GP Singapore infinito: perché Perez è sotto investigazione e cosa può rischiare

Checo ha tagliato per primo il traguardo del GP Singapore, ma un'infrazione in regime di Safety Car rischia di riscrivere la classifica: ecco cosa rischia e gli aggiornamenti in tempo reale

Sergio Perez ha tagliato per primo il traguardo del GP Singapore 2022, ma l’ordine d’arrivo è ancora sub-judice. Il motivo? Durante l’ultimo ingresso della Safety Car in pista, il pilota messicano avrebbe commesso delle infrazioni che sono attualmente sotto investigazione da parte della Direzione gara. Ma cos’è successo in pista e cosa potrebbe davvero accadere al 32enne di casa Red Bull?

L’INFRAZIONE: PERCHÉ SERGIO PEREZ È SOTTO INVESTIGAZIONE

Prima dell’ultima ripartenza dopo il rientro ai box della Safety Car, Checo – convocato dai commissari alle 23.55 locali, le 17.55 in Italia – ha rallentato vistosamente perdendo molto terreno rispetto all’auto guidata da Bernd Maylander. Il leader della gara normalmente può prendere spazio dalla Safety Car, ma soltanto quando le luci sono spente e si è in prossimità della ripartenza. Il messicano, invece, avrebbe rallentato in due occasioni, creando rispetto all'auto di sicurezza una disstanza ben più ampia delle dieci monoposto esplicitamente consentite dall’articolo 55.10 del Regolamento Sportivo della Formula 1. Una manovra probabilmente effettuata per poter curare al meglio il riscaldamento delle gomme senza ''l'intralcio'' di Bernd Maylander, ma teoricamente irregolare.

QUALE POTREBBE ESSERE LA SANZIONE PER SERGIO PEREZ?

Come spesso accade, il libro delle regole dà ampio margine di discrezionalità ai commissari, che potrebbero infliggere a Sergio Perez una penalità di cinque secondi o, come ipotizzato via radio dall’ingegnere di pista di Charles Leclerc in collegamento con il pilota monegasco, due penalità di cinque secondi visto che l’infrazione sarebbe stata commessa in due diversi momenti della neutralizzazione dietro Safety Car. In altri casi, un’infrazione delle norme di comportamento in regime di Safety Car, hanno portato anche a sanzioni di 10 secondi o a un Drive Through (che a Singapore potrebbe tradursi in 25-30 secondi di penalità da aggiungere al tempo di gara).

COME POTREBBE CAMBIARE LA CLASSIFICA DEL GP SINGAPORE 2022?

In attesa della decisione della Direzione Gara, l’attesa dei tifosi della Ferrari è legittimamente interessata: nel caso in cui Perez avesse solo una penalità di 5 secondi, sarebbe vincitore della gara visto il vantaggio di circa 7.5 secondi su Charles Leclerc. Se ci fossero 10 secondi di sanzione, Checo scivolerebbe invece al secondo posto, tra Leclerc e Sainz. Infine, con 25 secondi, il messicano sarebbe terzo, alle spalle delle due Ferrari, ma davanti a Norris, che avrebbe la possibilità di salire sul podio solo se la penalità finale fosse di 30 secondi.

GLI AGGIORNAMENTI DALLA PISTA

Alle 17.55 italiane, Perez è stato convocato dai commissari, nel cui collegio troviamo l'ex pilota di Formula 1, Derek Warwick. Una volta uscito dalla stanza dei giudici di gara, il pilota di casa Red Bull Racing ha sorriso alle telecamere dichiarandosi tranquillo in vista della decisione. Aggiorneremo l’articolo man mano che arriveranno notizie dal paddock di Marina Bay.

