F1 GP Singapore 2022, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE MARINA BAY F1 Dopo due domeniche di pausa, la Formula 1 torna in pista per cominciare la lunga volata finale di GP lontani dall'Europa: il primo appuntamento in programma è quello di Singapore, la città-Stato orientale dove il circus torna a gareggiare a tre anni dall'ultima volta. A ospitare le monoposto della massima serie automobilistica è come sempre il tracciato cittadino di Marina Bay, dove si continua a rispettare la tradizione della gara in notturna. E, come da tradizione, anche stavolta sarà un piccolo inferno per i piloti, tra muretti molto insidiosi, temperature altissime e un'umidità disumana, che renderanno il round 17 della stagione F1 2022 una delle tappe più temute in calendario. Chi avrà la meglio? Max Verstappen riuscirà a capitalizzare il primo match point iridato per laurearsi campione del mondo Piloti per la seconda volta consecutiva in carriera? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Singapore 2022.

Qualifiche GP di Singapore 2022 live dalle 14.45 di sabato 1 ottobre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.