GP Singapore 2022: risultati prove libere

RITORNO IN SAUNA Dopo due stagioni di assenza causa Covid, torna il GP Singapore. Appuntamento unico nel suo genere, con un circuito cittadino da affrontare in notturna con condizioni climatiche difficilissime per i piloti per via delle alte temperature e soprattutto dell'elevato tasso di umidità. L'ultima edizione disputata ha sorriso alla Ferrari: Sebastian Vettel vinse il suo ultimo gran premio, mentre Charles Leclerc ottenne la pole position con il tempo di 1:36.217.

RISULTATI GP SINGAPORE 2022

Gara

Qualifiche

Prove libere 3

Prove libere 2

Prove libere 1

RISULTATI DEL VENERDI'

PL1 - Svetta Lewis Hamilton nella prima sessione di prove libere del GP Singapore. Il pilota della Mercedes precede di un soffio Max Verstappen, terzo Charles Leclerc. Maggiori indicazioni arriveranno dalla prossima ora in pista, in programma nella serata locale.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.033 20 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:43.117 0.084 20 3 Charles Leclerc Ferrari 1:43.435 0.402 17 4 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:43.839 0.806 15 5 George Russell Mercedes 1:44.066 1.033 21 6 Carlos Sainz Ferrari 1:44.138 1.105 24 7 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:44.736 1.703 24 8 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:45.221 2.188 12 9 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:45.258 2.225 24 10 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:45.336 2.303 11 11 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:45.354 2.321 22 12 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:45.724 2.691 21 13 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:45.725 2.692 24 14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:46.028 2.995 22 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:46.081 3.048 26 16 Alex Albon Williams-Mercedes 1:46.119 3.086 20 17 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:46.408 3.375 25 18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:46.601 3.568 23 19 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:46.680 3.647 22 20 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:47.092 4.059 18

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/09/2022