Gli ascolti tv del GP Singapore 2022

UNA ROSSA POSITIVA La Ferrari porta entrambi i piloti sul podio del GP Singapore e rinvia la festa iridata di Max Verstappen. A beneficiarne sono soprattutto gli ascolti della differita serale in chiaro, mentre la diretta sul digitale fa segnare numeri nella media nonostante il traino della pole position di Charles Leclerc. A incidere è stato anche il posticipo del semaforo verde, in programma originariamente alle 14 ora italiana.

I DATI Partendo dalla diretta sui canali di SkySport, posticipata alle 15:05 a causa del temporale abbattutosi sul circuito di Marina Bay, sono stati in tutto 1.143.000 gli spettatori medi, per uno share del 9,8%. La differita tardo pomeridiana su Tv8 ha raccolto 1.654.000 spettatori medi, per il 12,3% di share. Il totale delle due trasmissioni è dunque di circa 2,8 milioni di telespettatori, non paragonabile al precedente appuntamento di Monza che godeva della doppia diretta tv, ma del tutto simile al GP Olanda di inizio settembre, fermatosi poco sopra la stessa cifra ma con un dato più basso per la differita.

VEDI ANCHE

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 torna di scena già nel prossimo weekend con il GP Giappone, uno degli appuntamenti più scomodi come orari per gli appassionati italiani. La gara scatterà infatti alle 7 del mattino penalizzando gli ascolti della diretta, mentre potrebbe beneficiarne la differita in chiaro. La MotoGP, che ieri su Tv8 ha raccolto 1.209.000 spettatori con la differita del GP Thailandia, tornerà di scena invece a metà ottobre con il GP Australia.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/10/2022