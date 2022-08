Gli ascolti tv del GP Belgio 2022

MAZZATA La prima gara dopo la sosta estiva è stata una doccia gelida per la Ferrari e i suoi tifosi, annichiliti dall'impressionante prova di forza di Max Verstappen e edella Red Bull, sempre più vicini ai due titoli iridati. Il pesante riscontro della pista si ripercuote anche sugli ascolti tv, che come sempre pagano in negativo i risultati deludenti del team di Maranello.

I DATI Partendo dalla diretta delle 15 sui canali Sky Sport, sono stati in tutto 1.053.000 gli spettatori medi, per uno share del 10,5%. Notevole la flessione rispetto al pur deludente GP Ungheria che aveva chiuso la prima parte di stagione e che aveva raggiunto quasi 1,6 milioni di spettatori e il 16% di share. Il calo si conferma anche per la differita tardo pomeridiana su Tv8, che ieri ha totalizzato 1.444.000 telespettatori medi per il 14,3 % di share. A fine luglio si era arrivati a quasi 1,9 milioni di spettatori, per il 18% di share.

VEDI ANCHE

PROSSIMI APPUNTAMENTI Il rientro dalle vacanze procede a ritmo sostenuto per la F1, che nel prossimo weekend torna in pista con il GP Olanda. Appuntamento televisivo nelle classiche modalità, con diretta su Sky Sport alle 15 e differita qualche ora dopo su Tv8. Nel fine settimana tornerà di scena anche la MotoGP, con l'appuntamento di Misano che vedrà la gara della categoria regina al via alle 14, in questo caso con doppia diretta satellitare e sul digitale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/08/2022