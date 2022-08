GP Belgio 2022: ordine di arrivo e risultati

SI RIPARTE! Dopo la sosta estiva, la F1 riaccende i motori con il classico appuntamento di Spa, uno dei circuiti più amati da piloti e appassionati che quest'anno si presenta in versione rinnovata. Sarà l'occasione per riscattare l'edizione 2021, funestata dal maltempo e macchiata dalla farsa della gara disputata solo per pochi giri, tutti percorsi in regime di Safety Car.

RISULTATI GP BELGIO 2022

GARA - Dominio di Max Verstappen nel GP Belgio. L'olandese impiega pochi giri per guadagnare la prima posizione dopo essere partito quattordicesimo e vince nettamente davanti a Sergio Perez e Carlos Sainz. Incidente nel primo giro tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso, con il britannico costretto al ritiro.

F1 GP BELGIO 2022, ORDINE DI ARRIVO

Pos Pilota Team Distacco 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 2 Sergio Perez Red Bull-Honda 17.841 3 Carlos Sainz Ferrari 26.886 4 George Russell Mercedes 29.140 5 Fernando Alonso Alpine-Renault 73.256 6 Charles Leclerc* Ferrari 74.936 7 Esteban Ocon Alpine-Renault 75.640 8 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 78.107 9 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 92.181 10 Alex Albon Williams-Mercedes 101.900 11 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 103.078 12 Lando Norris McLaren-Mercedes 104.739 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 105.217 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 106.252 15 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 107.163 16 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1 giro 17 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1 giro 18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1 giro Rit Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari Rit Lewis Hamilton Mercedes

*Leclerc 5 secondi di penalità per eccessiva velocità in pitlane dopo l'ultimo cambio gomme

F1 GP BELGIO 2022, GRIGLIA DI PARTENZA

1a Fila 1. Carlos Sainz

Ferrari 2. Sergio Perez

Red Bull 2a Fila 3. Fernando Alonso

Alpine 4. Lewis Hamilton

Mercedes 3a Fila 5. George Russell

Mercedes 6. Alex Albon

Williams 4a Fila 7. Daniel Ricciardo

McLaren 8. Pierre Gasly

AlphaTauri 5a Fila 9. Lance Stroll

Aston Martin 10. Sebastian Vettel

Aston Martin 6a Fila 11. Nicholas Latifi

Williams 12. Kevin Magnussen

Haas 7a Fila 13. Yuki Tsunoda***

AlphaTauri 14. Valtteri Bottas*

Alfa Romeo 8a Fila 15. Max Verstappen**

Red Bull 16. Charles Leclerc**

Ferrari 9a Fila 17. Esteban Ocon**

Alpine 18. Lando Norris**

McLaren 10a Fila 19. Guanyu Zhou**

Alfa Romeo 20. Mick Schumacher**

Haas

*Bottas 20 posizioni di penalità per sostituzione componenti power-unit

**Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris, Zhou e Schumacher retrocessi a fondo griglia per sostituzione intera power-unit*

***Tsunoda partirà dalla pitlane, i piloti dietro guadagnano una posizione sulla griglia

VEDI ANCHE

RISULTATI DEL SABATO

QUALIFICHE - Senza troppa fatica Max Verstappen ottiene il miglior tempo nelle qualifiche del GP Belgio. La partenza dalla pole sarà però di Carlos Sainz, affiancato da Sergio Perez. Charles Leclerc ha aiutato Sainz e domani scatterà subito dietro all'olandese, nella parte bassa della griglia di partenza a causa della retrocessione che entrambi devono scontare per sostituzione di componenti della power-unit.

F1 GP BELGIO 2022, RISULTATI QUALIFICHE

Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:44.581 1:44.723 1:43.665 2 Carlos Sainz Ferrari 1:45.050 1:45.418 1:44.297 3 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:45.377 1:44.794 1:44.462 4 Charles Leclerc Ferrari 1:45.572 1:44.551 1:44.553 5 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:46.039 1:45.475 1:45.180 6 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:46.075 1:45.552 1:45.368 7 Lewis Hamilton Mercedes 1:45.736 1:45.420 1:45.503 8 George Russell Mercedes 1:45.650 1:45.461 1:45.776 9 Alex Albon Williams-Mercedes 1:45.672 1:45.675 1:45.837 10 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:45.745 1:45.603 1:46.178 11 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:46.212 1:45.767 12 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:46.183 1:45.827 13 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:46.178 1:46.085 14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:46.256 1:46.611 15 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:46.342 1:47.718 16 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:46.344 17 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:46.401 18 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:46.557 19 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:46.692 20 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:47.866

PL3 - La Red Bull domina l'ultima sessione di prove libere del GP Belgio. Sergio Perez all'ultimo minuto batte il tempo di Max Verstappen, , terzo Carlos Sainz ma a quasi 8 decimi di distacco.

F1 GP BELGIO 2022, RISULTATI PL3

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:45.047 19 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:45.184 0.137 19 3 Carlos Sainz Ferrari 1:45.824 0.777 13 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:45.965 0.918 20 5 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:46.061 1.014 16 6 George Russell Mercedes 1:46.071 1.024 19 7 Charles Leclerc Ferrari 1:46.120 1.073 12 8 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:46.166 1.119 18 9 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:46.601 1.554 24 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:46.604 1.557 19 11 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:46.646 1.599 18 12 Lewis Hamilton Mercedes 1:46.769 1.722 20 13 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:46.811 1.764 20 14 Alex Albon Williams-Mercedes 1:46.836 1.789 20 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:46.881 1.834 20 16 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:46.975 1.928 16 17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:46.982 1.935 14 18 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:47.035 1.988 23 19 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:47.089 2.042 20 20 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:52.494 7.447 6

RISULTATI DEL VENERDI'

PL2 - Max Verstappen risponde alla Ferrari ottenendo la miglior prestazione nella seconda sessione di prove libere del GP Belgio. Secondo tempo per Charles Leclerc, in una sessione disturbata maggiormente dalla pioggia, caduta soprattutto nel finale.

F1 GP BELGIO 2022, RISULTATI PL2

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:45.507 20 2 Charles Leclerc Ferrari 1:46.369 0.862 21 3 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:46.589 1.082 17 4 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:46.635 1.128 16 5 Carlos Sainz Ferrari 1:46.649 1.142 20 6 Lewis Hamilton Mercedes 1:46.893 1.386 18 7 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:46.975 1.468 19 8 George Russell Mercedes 1:47.042 1.535 22 9 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:47.255 1.748 18 10 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:47.346 1.839 15 11 Alex Albon Williams-Mercedes 1:47.520 2.013 15 12 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:47.617 2.110 21 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:47.658 2.151 16 14 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:47.782 2.275 19 15 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:47.867 2.360 19 16 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:47.944 2.437 21 17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:48.208 2.701 19 18 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:48.419 2.912 21 19 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:48.612 3.105 14 20 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:49.941 4.434 23

PL1 - È di Carlos Sainz il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Belgio. Sotto un cielo grigio e tra qualche goccia di pioggia, lo spagnolo ha preceduto l'altro ferrarista Charles Leclerc, terzo tempo per Max Verstappen, solo due giri e nessun tempo per l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Sull'AlphaTauri ha esordito il giovane Liam Lawson che ha sostituito in questa sessione Pierre Gasly.

F1 GP BELGIO 2022, RISULTATI PL1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Carlos Sainz Ferrari 1:46.538 16 2 Charles Leclerc Ferrari 1:46.607 0.069 16 3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:46.755 0.217 10 4 George Russell Mercedes 1:47.396 0.858 13 5 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:47.437 0.899 13 6 Alex Albon Williams-Mercedes 1:47.835 1.297 15 7 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:48.081 1.543 14 8 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:48.310 1.772 17 9 Lewis Hamilton Mercedes 1:48.420 1.882 10 10 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:48.474 1.936 13 11 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:48.485 1.947 13 12 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:48.672 2.134 16 13 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:49.470 2.932 15 14 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:49.664 3.126 17 15 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:49.813 3.275 12 16 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:50.315 3.777 5 17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:50.982 4.444 9 18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:51.259 4.721 15 19 Liam Lawson AlphaTauri-Honda 1:52.065 5.527 14 20 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari No Time 2

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/08/2022