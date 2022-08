Pirelli suggerisce la strategia a Leclerc (e Verstappen): "partirei con le gialle"

GARA INTERESSANTE Il Gran Premio del Belgio 2022 si preannuncia essere una gara estremamente interessante per diversi motivi, non ultimo per il fatto che Max Verstappen e Charles Leclerc, i due principali contendenti per il mondiale, scatteranno entrambi dalle retrovie a causa dei cambi delle componenti motoristiche sulle rispettive vetture. Ma come ha ampiamente dimostrato lo stesso Verstappen nello scorso Gran Premio d'Ungheria, partire indietro non è necessariamente una condanna a perdere, a patto che si azzecchi la strategia. E chi meglio di Mario Isola, capo del motorsport Pirelli, può dirimere ogni dubbio sulla questione?

PUNTARE SUL GIALLO E così, nel corso del consueto briefing del venerdì nel Motorhome Pirelli, Isola ha suggerito una mossa intelligente ai due top driver che scatteranno dal fondo (ma non poi così tanto dal fondo, viste le numerose penalità previste in griglia) a Spa Francorchamps. ''Cosa farei domenica se fossi lo stratega di Red Bull o Ferrari? Fortunatamente non lo sono - ha scherzato Isola - ma credo che anche scattando dal fondo della griglia, a causa dell'incerta degradazione dei pneumatici, io partirei con la gomma media''. In effetti i tecnici Pirelli hanno potuto raccogliere pochissimi dati nella giornata del venerdì, sia a causa della pista scivolosa, bagnata per tutto il giorno da una pioggerellina finissima, sia perché quando la pioggia vera è arrivata, lo ha fatto proprio pochi minuti dopo che i team iniziassero il lavoro sui long run.

FLESSIBILE E PREVEDIBILE Proseguendo sulla strategia, Isola ha aggiunto: ''Scattando con le Medium si ha la maggiore flessibilità, in modo tale che se si sottostima la massima degradazione della gomma, si può rimediare montando le Hard e scegliendo una strategia a una sola sosta, e d'altra parte si può anche osservare il comportamento della gomma Soft sulle altre macchine nel corso del primo stint per poi decidere se passare a una strategia a due soste''. Sabato sono attese condizioni meteo simili a quelle del venerdì, perciò per studiare l'usura non si potrà far altro che attendere la gara, prevista invece su una pista asciuta ma con temperature sicuramente non altissime. ''Forse con le condizioni che avremo domenica le Soft possono funzionare bene. Se guardiamo alle prestazioni di oggi, non è emerso alcun graining sulle coperture più morbide, per cui ribadisco che partire con le medie offre maggiori possibilità. Le Hard? Solo se scommetti sulla Safety Car a un certo punto della gara''. Team avvisato...

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/08/2022