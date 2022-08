Pirelli F1 2022: ecco le gomme scelte per i GP Belgio, Olanda e Italia

Archiviato un GP Ungheria dove il tema gomme è stato centrale vista la scelta – poi rivelatasi errata – della Ferrari di montare delle Hard che non hanno funzionato al meglio a causa del freddo, Pirelli pensa già alle prossime tappe iridate. Il fornitore di pneumatici ha infatti comunicato oggi le tipologie di mescole che saranno utilizzate per il trittico dei GP Belgio, Olanda e Italia, di scena subito al termine della pausa estiva nei weekend del 28 agosto, 4 e 11 settembre.

F1 2022: gomme Pirelli Soft

VEDI ANCHE

LA SCELTA GOMME Spa, Zandvoort e Monza, com’è noto, sono circuiti permanenti e dall’asfalto piuttosto tradizionale. Non si vedrà, dunque, la mescola più morbida, la C5, che solitamente viene utilizzata sui circuiti di tipo cittadino. Spazio, invece, ai compound mediani in Belgio e Italia, con C2-C3-C4. Per il GP di casa di Max Verstappen, invece, la scelta è ancora più conservativa, visto il ritorno in pista della C1, la più dura del lotto Pirelli, che fin qui si è vista solo in Bahrain, Spagna e Gran Bretagna. Il motivo è presto detto: il tracciato ha diverse curve sopraelevate da alta velocità che stressano la struttura. Per questo, dunque, gli ingegneri della P Lunga hanno preferito andare sul sicuro. Di seguito la tabella di riepilogo delle scelte Pirelli nel Mondiale F1 2022.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2022

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C5 GP Emilia-Romagna Imola C2 C3 C4 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3 GP Austria Spielberg C3 C4 C5 GP Francia Le Castellet C2 C3 C4 GP Ungheria Budapest C2 C3 C4 GP Belgio Spa-Francorchamps C2 C3 C4 GP Olanda Zandvoort C1 C2 C3 GP Italia Monza C2 C3 C4

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/08/2022