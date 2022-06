Pirelli F1 2022: ecco le gomme scelte per i GP Austria, Francia e Ungheria

Archiviato il faticoso back-to-back tra Baku e Montreal, la Formula 1 guarda già alle prossime tappe. Se, fra due weekend, il circus tornerà a Silverstone in una delle sue storiche case, la Pirelli ragiona ancora più in ottica futura con la definizione delle mescole che saranno utilizzate nei GP d’Austria (al Red Bull Ring, dove ci sarà anche il ritorno del format F1 Sprint), di Francia e d’Ungheria, che chiuderà la prima parte della stagione e ci porterà al break estivo.

F1 2022: gomme Pirelli Soft

SCELTA AGGRESSIVA A SPIELBERG Non ci sono grosse sorprese, se non la scelta di andare piuttosto aggressivi almeno nel GP di casa per la Red Bull, in cui il fornitore di pneumatici porterà le tre mescole più morbide del lotto, la C3, la C4 e la C5. Decisione mediana, invece, per le piste di Paul Ricard e Budapest: in Francia e Ungheria, le gomme più soffici saranno infatti le C4, con le C2 nel ruolo delle “bianche” Hard e le C3 Medium con la spalla gialla. Di seguito la tabella di riepilogo delle scelte Pirelli nel Mondiale F1 2022.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2022

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C5 GP Emilia-Romagna Imola C2 C3 C4 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3 GP Austria Spielberg C3 C4 C5 GP Francia Le Castellet C2 C3 C4 GP Ungheria Budapest C2 C3 C4

