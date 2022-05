Pirelli F1 2022: ecco le gomme scelte per i GP Azerbaijan, Canada e Gran Bretagna

La casa della P Lunga ha comunicato le gomme scelte per i prossimi 3 appuntamenti del Mondiale F1 2022. Non tornano i salti di mescola, la C5 ancora protagonista a Baku e Montreal

Alla vigilia di uno degli eventi più attesi della stagione, il prestigioso GP Monaco, la Pirelli pensa già al prossimo futuro e comunica le mescole che saranno utilizzate nelle prossime tre gare. Scelte decisamente aggressive per le tappe in Azerbaijan e Canada, mentre per l’appuntamento con il GP di Gran Bretagna a Silverstone si tornerà alle mescole più dure del lotto, già utilizzate quest’anno in Bahrain e in Spagna.

F1 2022: gomme Pirelli Soft

C5 PROTAGONISTE Già protagoniste qui a Monte Carlo, le gomme più morbide del lotto Pirelli, le C5 Soft, saranno presenti anche nelle prossime due tappe del Mondiale 2022. Approfittando dell’asfalto cittadino, poco abrasivo e storicamente con scarso grip presente sia a Baku che a Montreal, gli pneumatici saranno i più soffici della gamma, con le C3 colorate di bianco a rappresentare la mescola Hard, accompagnate dalle C4 e dalle C5. Come detto, invece, la severità di Silverstone porterà la P Lunga a fornire le gomme più dure, con la C1 Hard, la C2 Medium e la C3 che diventerà invece Soft. Di seguito la tabella di riepilogo delle scelte Pirelli.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2022

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C5 GP Emilia-Romagna Imola C2 C3 C4 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/05/2022