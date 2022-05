Formula 1 GP Monaco 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP di Monaco di Formula 1 nella leggendaria Monte Carlo: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP MONACO IN TV La settima tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 2022 si svolgerà sula leggendaria pista di Monte Carlo. Dopo la grandissima delusione maturata a Barcellona, Charles Leclerc e la Ferrari avranno l'opportunità di riscattarsi subito e sulla pista di casa del pilota monegasco. Fino a qui la pista di casa non ha mai arriso al ''principino'' ma chissà che la fortuna non giri. Il suo rivale più grande per la vittoria del GP di Monaco è, ovviamente, Max Verstappen, il nuovo leader del mondiale dopo la doppietta Red Bull di Barcellona con Sergio Perez, ma occhio anche a Carlos Sainz e alle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, apparse molto competitive in terra catalana. E poi, un tiro alla roulette non lo si negherà certo neanche a Daniel Ricciardo e Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) e Sebastian Vettel (Aston Martin), tutta gente che a Monaco ha sempre fatto vedere di che pasta fosse fatta.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 27 maggio

Prove libere 1: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 28 maggio

Prove libere 3: 13.00 – 14.00 (Live MotorBox dalle ore 12.45)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 29 maggio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 28 maggio

Qualifiche: 18.30

Domenica 29 maggio

Gara: 18.00

F1 GP Monaco 2021, Monte Carlo: Antonio Giovinazzi al volante della sua Alfa Romeo Racing

Assieme a Monza e Silverstone, Monte Carlo è l'unico altro circuito a essere ancora presente nel mondiale tra quelli della stagione 1950, la prima del campionato mondiale di Formula 1. A differenza però dei tracciati britannico e italiano, quello del Principato è cambiato pochissimo rispetto all'origine, con l'introduzione della variante delle Piscine, della zona Rascasse-Anthony Noguess e con la ridefinizione della Chicane del porto. Con queste piccole modifiche si è passato dai 3,18 km originari ai 3,337 km attuali. La pista è stretta ed è quasi impossibile sorpassare, eppure in passato si sono viste manovre vincenti persino al tortuoso Hairpin (curva 6), ma il posto migliore per tentare un rischiosissimo attacco, resta comunque la staccata della chicane del porto, in fondo al tunnel. Ultima criticità: occhio all'imbuto alla prima curva dopo il via, la Santa Devota, per il resto da segnalare lo scorrevole Casinò, le due curve strette del Mirabeau alto e basso, e lo spigoloso settore delle Piscine, tutte curve sulle quali è stata scritta la storia della Formula 1.

La pioggia potrebbe giungere a rimescolare le carte del Gran Premio di Monaco di Formula 1 e aggiungere quella proverbiale imprevedibilità a una gara che ha sempre regalato emozioni sotto i temporali. Al momento è previsto asciutto per il venerdì e c'è forte possibilità che piova nel resto del weekend con un crollo delle temperature domenicali. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 27 maggio: temperature: max 26°, min 19°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 56%, vento 10 km/h.

Sabato 28 maggio: temperature: max 25°, min 18°; temporali isolati, precipitazioni 30%, umidità 57%, vento 11 km/h.

Domenica 29 maggio: temperature: max 21°, min 16°; rovesci, precipitazioni 80%, umidità 65%, vento 14 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/05/2022