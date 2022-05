Con Leclerc l'emozione di una partenza a Monte Carlo vista dall'abitacolo - VIDEO

PUNTO DI VISTA PRIVILEGIATO Una delle novità più apprezzate dal punto di vista televisivo degli ultimi mesi è senz'altro la helmet cam, la piccola telecamera inserita nel casco dei piloti che permette di immedesimarsi al massimo in quello che si vede calati dentro all'abitacolo di una monoposto di F1. In attesa del GP Monaco di domenica, possiamo scoprire cosa vede un pilota al via della gara tramite le immagini registrate dal casco di Charles Leclerc al termine delle PL2 del venerdì, quando solitamente le vetture si schierano per effettuare una simulazione di partenza.

SCATTO FULMINEO Nel video vediamo la Ferrari schierarsi sulla casella destinata al secondo delle qualifiche di Monte Carlo, con Leclerc che successivamente modifica le impostazioni sul volante portando la mappatura del motore su ''Race'' tramite la ghiera centrale. Il monegasco poi si abbassa la visiera, inserisce la prima marcia e attende di lasciare la frizione sul volante e prendere il via. Lo scatto è molto buono e nei circa 200 metri che separano la griglia di partenza da curva 1 Leclerc riesce a salire fino alla quinta marcia, dimostrando ancora una volta le incredibili prestazioni di queste monoposto. La speranza per i tifosi Ferrari è che domenica Charles possa partire dalla casella accanto e arrivare in prima posizione alla prima curva del GP Monaco.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/05/2022