Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Monaco

A una settimana dal GP di Barcellona, la Formula 1 torna ancora in pista per uno degli appuntamenti storicamente più attesi dell'anno: tra le mitiche stradine di Monte Carlo, il circus torna a far rombare i motori, per la prima volta con le nuove monoposto a effetto suolo. Un fine settimana per questo motivo ricco di incognite, tra difficoltà di assetto e la minaccia della pioggia, che nella gara di domenica potrebbe stravolgere i piani e i rapporti di forza visti fino a oggi sull'asciutto. Rapporti di forza che, almeno da quanto emerso nelle prime libere del venerdì, sembrerebbero parlare di una Ferrari in grado di puntare alla pole position e, specie nel Principato dove il sorpasso è quasi impossibile, anche al bottino grosso in gara.

F1 GP Monaco 2022, Monte Carlo: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

VEDI ANCHE

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato si avvicina il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156). E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Monaco F1 2022

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/05/2022