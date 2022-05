Gli ascolti tv del GP Monaco 2022

EVENTO IMMANCABILE Le caratteristiche uniche del GP Monaco rendono l'appuntamento nel Principato tradizionalmente uno dei più seguiti alla televisione degli appassionati, anche se a volte lo spettacolo è confinato più al contesto esterno che a quanto accade sul circuito. Quest'anno, l'improvvisa pioggia caduta poco prima del via ha aumentato la suspence della gara, purtroppo finita con una grossa delusione per i tifosi della Ferrari. Nonostante questo e nonostante l'attesa di oltre un'ora per l'inizio effettivo del gran premio, i dati delle trasmissioni di ieri si sono confermati molti buoni.

I DATI Partendo dai canali della piattaforma Sky Sport, sono stati in totale 1.714.000 gli spettatori medi della gara scattata alle 16:05, per uno share del 13,7%. Per l'emittente satellitare si tratta di uno dei migliori risultati del 2022, poco sotto i dati dell'Arabia Saudita e di Imola, in crescita del 40% rispetto all'anno precedente. Molto buono anche il dato della differita delle 18 andata in onda su Tv8, con 2.426.000 spettatori medi e il 18% di share. Il totale delle due trasmissioni supera dunque i 4,1 milioni, posizionandosi anche in questo caso sul podio della stagione.

VEDI ANCHE

LE MOTO E I PROSSIMI APPUNTAMENTI Ieri era in programma anche il GP Italia di MotoGP sul circuito del Mugello, altro evento molto atteso dal pubblico italiano. La gara, vinta da Pecco Bagnaia, ha fatto segnare i migliori dati dell'anno, con 910.000 spettatori sui canali Sky Sport e 1.903.000 per la contemporanea diretta su Tv8. Nel prossimo weekend saranno ancora le moto ad essere protagoniste con il GP Catalogna, mentre la F1 tornerà tra due domeniche con il GP Azerbaijan, trasmesso in diretta da Sky alle 13 ora italiana e in differita su Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/05/2022