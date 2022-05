F1 GP Monaco 2022, Diretta LIVE Gara

LIVE MONTE CARLO F1 Il Mondiale di Formula 1 entra finalmente davvero nel vivo con il settimo appuntamento della stagione 2022. A ospitare il paddock dei GP è la mitica pista di Monte Carlo, dove debuttano tra mille incognite le nuove monoposto a effetto suolo, in un fine settimana che per la prima volta si svolge in un format ''classico'' e senza le prove libere al giovedì. L'attesa è ovviamente tutta sul padrone di casa Charles Leclerc, chiamato a sfatare la maledizione che lo vede sempre ritirato sulle stradine in cui è cresciuto come uomo. E anche sulla Ferrari che, dopo la pole position sfumata lo scorso anno prima del via e il ritiro di domenica scorsa a Barcellona, va doppiamente in cerca di riscatto. Riuscirà il Cavallino a interrompere la striscia vincente della Red Bull di Max Verstappen? E la Mercedes saprà confermare il miglioramento visto in Spagna anche su una pista totalmente differente? Tutte domande a cui daremo risposte nel weekend del GP Monaco 2022, che vi racconteremo come sempre live minuto per minuto, dalla sala stampa della pista di Monte Carlo.

GP di Monaco 2022 live dalle 14.45 di domenica 29 maggio. Seguilo con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.