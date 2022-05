La strategia Red Bull non è andata giù a Jos Verstappen: "Max non è stato aiutato"

MAI CONTENTI Nonostante un weekend passato insolitamente nel ruolo di più lento del quartetto di testa, Max Verstappen ha lasciato Monte Carlo con tre punti in più rispetto a Charles Leclerc. Riuscire a rafforzare la leadership anche nei fine settimana meno brillanti è un ottimo segnale per il prosieguo del campionato, ma la prima vittoria stagionale del compagno di squadra Sergio Perez ha creato più di qualche malumore nel clan dell'olandese.

F1 2022, GP Monaco: Max Verstappen e Sergio Perez discutono in conferenza stampa

LA CRITICA DI JOS La critica al lavoro della Red Bull nel GP Monaco arriva nientemeno che da Jos Verstappen, papà di Max, che ha utilizzato la sua consueta colonna di commento sul sito ufficiale del figlio per attaccare la strategia - peraltro vincente - della scuderia austriaca vista nel Principato: ''La Red Bull ha ottenuto un buon risultato, ma allo stesso tempo ha esercitato poca influenza per aiutare Max in testa. Che sia arrivato terzo lo deve all'errore della Ferrari con quella seconda sosta di Charles Leclerc. Il leader del campionato, Max, non è stato aiutato in tal senso dalla strategia scelta. Questa è andata completamente a favore di Checo. Per me è stato deludente e mi sarebbe piaciuto che fosse andata diversamente per il leader del campionato''.

PUNTI SFUMATI Secondo Verstappen senior, la Red Bull avrebbe dovuto far passare per primo sulle gomme intermedie il figlio Max, aiutandolo così ad ottenere poi quella vittoria finita al messicano: ''Perez ha effettivamente vinto la gara a causa del pit stop anticipato. La squadra può forse spiegarlo come un azzardo, ma avevano già visto ad esempio con Gasly che le Intermedie erano l'opzione migliore in quel momento. Mi sarebbe piaciuto che avessero richiamato Max, ma ovviamente non sono del tutto obiettivo. Penso che qua siano stati buttati via dieci punti per Max (la differenza tra terzo e primo posto, ndr). Soprattutto, con i due ritiri che abbiamo avuto, abbiamo bisogno di tutti i punti. Non dimentichiamo che la Ferrari attualmente ha una macchina migliore, soprattutto in qualifica''.

F1 GP Monaco 2022, Monte Carlo: Sergio Perez (Red Bull) davanti a Sainz, Verstappen e Leclerc sul finale

MALE ANCHE L'AUTO Come detto, a Monte Carlo Verstappen è stato a lungo il più lento del quartetto di testa. Jos ha preso di mira anche le performance della RB18, colpevole di non assecondare alla perfezione la guida del figlio: ''Il terzo posto di Max è stato molto deludente. Abbiamo visto tutti che è stato un weekend difficile per lui. È comninciato con la vettura, che semplicemente non ha ancora le caratteristiche per il suo stile di guida. Max ha troppo poco grip sull'asse anteriore. E soprattutto a Monaco, con tutte quelle curve strette, serve una macchina che sterzi molto velocemente. È stato difficile''. La vittoria di Monte Carlo ha portato Perez a 6 punti da Leclerc e a 15 da Verstappen: è impossibile pensare a una ridiscussione dei ruoli all'interno del box Red Bull, ma non osiamo immaginare cosa potrebbe succedere se per qualche motivo - magari a causa di un ritiro - il messicano dovesse trovarsi a scavalcare l'olandese nella classifica generale...

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/05/2022