F1 GP Monaco 2022, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE MONTE CARLO F1 Il Mondiale di Formula 1 entra finalmente davvero nel vivo con il settimo appuntamento della stagione 2022. A ospitare il paddock dei GP è la mitica pista di Monte Carlo, dove debuttano tra mille incognite le nuove monoposto a effetto suolo, in un fine settimana che per la prima volta si svolge in un format ''classico'' e senza le prove libere al giovedì. L'attesa è ovviamente tutta sul padrone di casa Charles Leclerc, chiamato a sfatare la maledizione che lo vede sempre ritirato sulle stradine in cui è cresciuto come uomo. E anche sulla Ferrari che, dopo la pole position sfumata lo scorso anno prima del via e il ritiro di domenica scorsa a Barcellona, va doppiamente in cerca di riscatto. Riuscirà il Cavallino a interrompere la striscia vincente della Red Bull di Max Verstappen? E la Mercedes saprà confermare il miglioramento visto in Spagna anche su una pista totalmente differente? Tutte domande a cui daremo risposte nel weekend del GP Monaco 2022, che vi racconteremo come sempre live minuto per minuto, dalla sala stampa della pista di Monte Carlo.

Prove libere 1 GP di Monaco 2022 live dalle 13.45 di venerdì 27 maggio. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.