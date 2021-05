RITORNO NEL PRINCIPATO La Formula 1 torna sulle strette e affascinanti strade di Monte Carlo dopo che nel 2020, causa pandemia di Covid-19, il GP Monaco era saltato per la prima volta nella storia del Mondiale. Nell'edizione del 2019 fu Lewis Hamilton a vincere e fu caratterizzata da un lungo duello con Max Verstappen, che chiuse poi fuori dal podio per via di una penalizzazione.

PL1 - PEREZ PARTE COL PIEDE GIUSTO Atteso a una prestazione di alto livello, Sergio Perez risponde presente ottenendo il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Monaco. Luci e ombre in casa Ferrari: incoraggiante il secondo tempo di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc ha dovuto interrompere quasi subito la sua mattinata per un problema al cambio.

F1 GP MONACO 2021, RISULTATI PL1