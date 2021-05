ZONA STREGATA La prima esperienza a Monte Carlo con una vettura di F1 si sta rivelando piena di insidie per Mick Schumacher. Il figlio del sette volte campione del mondo aveva picchiato contro le barriere nella zona del Casinò già nella giornata di giovedì e si è ripetuto questa mattina, nel corso dell'ultima sessione di prove libere del GP Monaco. Il tedesco ha perso il controllo della sua Haas mentre affrontava curva 4, dirigendosi verso la Mirabeau alta, e ha picchiato durante con il lato sinistro contro le barriere. Danni ingenti alla sua monoposto e pilota affranto per l'errore che, date le conseguenze dell'impatto, causerà la sua mancata partecipazione alla sessione di qualifiche, in programma oggi alle ore 15. Ecco il video dell'incidente:

A big shunt for @SchumacherMick in FP3 means the German will not be taking part in qualifying due to the damage sustained #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/dwqHN91SRy — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

PRESTAZIONE SUPER Il rammarico per Schumacher aumenta se consideriamo che, prima dell'incidente, il rookie aveva fatto segnare il quattordicesimo tempo, un risultato notevole al volante della poco prestazionale Haas VF-21. Nella stessa sessione di prove libere, anche Nicholas Latifi ha sbattuto contro le barriere, nel suo caso all'uscita della chicane delle Piscine. Pure per il pilota della Williams la presenza alla sessione di qualifiche non è così sicura.