LIVE MONTE CARLO F1 Dopo un anno di stop a causa Covid, la Formula 1 torna tra le iconiche stradine del Principato di Monaco per il Gran Premio più atteso della stagione. In Riviera si torna a respirare l'aria del Gp più glamour del calendario, che quest'anno si impreziosisce con la sfida al vertice tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Riuscirà l'olandese a portarsi sul 3-2 prima che il mondiale entri nel vivo? Scopritelo insieme a noi di MotorBox seguendo e commentando su live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Monaco 2021.

Prove libere 3 GP di Monaco 2021 live dalle 11.45 di sabato 22 maggio. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.