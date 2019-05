Autore:

SESTA TAPPA Il circus della Formula 1 2019 arriva a Monte Carlo con un solco già scavato tra le Mercedes di Hamilton e Bottas e il terzetto inseguitore composto dalla Red Bull di Max Verstappen e dalle due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. La pista monegasca potrebbe però essere il terreno di caccia per tentare di limitare lo stradominio tedesco, con soprattutto le monoposto di Milton Keynes in grado di danzare a meraviglia tra gli strettissimi cordoli del Principato. Per la Ferrari siamo già oltre l'ultima spiaggia, ma Monaco sarà un buon banco di prova per vedere se nelle curve strette è stato risolto almeno parte del problema riscontrato a Barcellona nel settore lento, anche se il leggendario circuito stradale presenta caratteristiche totalmente diverse da qualunque altra pista del mondiale, e le auto si presenteranno con un assetto unico e specifico per questa occasione.

IL CIRCUITO Assieme a Monza e Silverstone, Monte Carlo è l'unico altro circuito a essere ancora presente nel mondiale tra quelli della stagione 1950, la prima del campionato mondiale di Formula 1. A differenza però dei tracciati britannico e italiano, quello del Principato è cambiato pochissimo rispetto all'origine, con l'introduzione della variante delle Piscine, della zona Rascasse-Anthony Noguess e con la ridefinizione della Chicane del porto. Con queste piccole modifiche si è passato dai 3,18 km originari ai 3,337 km attuali. La pista è stretta ed è quasi impossibile sorpassare, eppure in passato si sono viste manovre vincenti perisno al tortuoso Hairpin (curva 6), ma il posto migliore per tentare un rischisissimo attacco, resta comunque la staccata della chicane del porto, in fondo al tunnel. Ultima criticità: occhio all'imbuto alla prima curva dopo il via, la Santa Devota, per il resto da segnalare lo scorrevolo Casinò, le due curve strette del Mirabeau alto e basso, e il rimbalzante settore delle Piscine, tutte curve sulle quali è stata scritta la storia della Formula 1.

I NUMERI 78 giri per celebrare il vincitore tra le stradine monegasche, un giro per stabilire il più abile, quello che coglie il "diem", sfiora i muretti e i guardrail e timbra la migliore prestazione, cosa che nel 2018 è riuscita a Daniel Ricciardo, che in 1'10"810 è stato il primo pilota della storia a compiere un giro a Monte Carlo in meno di 71 secondi. In 65 edizioni sono sei le vittorie della leggenda Senna, e 5 quelle dei suoi due colleghi di Olimpo, Graham Hill e Michael Schumacher. Tra i piloti in attività a quota 2 vittorie a testa Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Stessa musica per le Pole Position con Ayrton Senna a quota 5, e ben quattro piloti a 4 pole: Fangio, Clark, Stewart e Porst. I soli piloti in attività ad avere più di una pole a Monaco sono Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo, a 2. Per quanto riguarda i team è la McLaren la vera padrona di Monte Carlo, con 15 vittorie e 11 pole, contro le 9 e 10 della Ferrari.

IL METEO Giovedì, sabato e domenica sono i giorni di gara a Monte Carlo. Si inizia un giorno prima come da tradizione, visto che l'appuntamento di Monaco è l'unico con data fissa in tutto il calendario, si svolge da sempre nel weekend dell'Ascensione (40 giorni dopo Pasqua) e il giovedì è festivo, per cui si sfrutta il weekend lungo per vivere un giorno in più di passione. Il meteo per il weekend è il classico sereno/variabile monegasco. Di seguito i dettagli:

Giovedì 23 maggio – Parzialmente nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 14-18°C.

Sabato 25 maggio – Nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 14-18°C.

Domenica 26 maggio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 20-16°C.

