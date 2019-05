LIVE GP MONACO Tutto è pronto per il weekend più glamour di tutta la stagione di Formula 1. Le monoposto scendono in pista nel Principato di Monaco, trasformando uno scenario lussuoso e incantevole in un vero e proprio inferno dove basta sbagliare di qualche centimetro per finire rovinosamente contro i muretti. L’osservato speciale non potrebbe che essere lui, Charles Leclerc, che debutta nella pista di casa al volante di una Ferrari ancora all’inseguimento di se stessa. Forte della grande stabilità nelle curve lente, la Mercedes arriva in Costa Azzurra da grande favorita. Anche se quella del Principato può anche essere una gara estremamente imprevedibile, una lotteria in cui avere la monoposto più competitiva potrebbe non essere sufficiente. Ferrari e Red Bull sperano. Seguite con MotorBox, direttamente dalla sala stampa del circuito cittadino di Monte Carlo, la diretta minuto per minuto di tutte le sessioni del Gp di Monaco 2019.

