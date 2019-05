LIVE GP MONACO Tutto è pronto per il weekend più glamour di tutta la stagione di Formula 1. Le monoposto scendono in pista nel Principato di Monaco, trasformando uno scenario lussuoso e incantevole in un vero e proprio inferno dove basta sbagliare di qualche centimetro per finire rovinosamente contro i muretti. L’osservato speciale non potrebbe che essere lui, Charles Leclerc, che debutta nella pista di casa al volante di una Ferrari ancora all’inseguimento di se stessa. Forte della grande stabilità nelle curve lente, la Mercedes arriva in Costa Azzurra da grande favorita. Anche se quella del Principato può anche essere una gara estremamente imprevedibile, una lotteria in cui avere la monoposto più competitiva potrebbe non essere sufficiente. Ferrari e Red Bull sperano. Seguite con MotorBox, direttamente dalla sala stampa del circuito cittadino di Monte Carlo, la diretta minuto per minuto di tutte le sessioni del Gp di Monaco 2019.

Qualifiche del Gran Premio di Monaco 2019 in corso, seguile LIVE con la nostra cronaca minuto per minuto.

15.52 - Max Verstappen ripete il tempo della Q2 precedente: 1'10"641 per il pilota della Red Bull che è ora secondo. Hamilton si sta rilanciando dopo un errore alla chicane del porto.

15.51 - Valtteri Bottas: 1'10"252! Il finlandese della Mercedes straccia, appallottola e butta nel cestino il record del circuito stabilito da Verstappen pochi minuti fa. Vettel è secondo in 1'10"947, 7 decimi di differenza...

15.50 - Tutti tranne Ricciardo sono in pista in questo momento!

15.49 - Due Mercedes, due Red Bull, due Toro Rosso, una Ferrari, una McLaren, una Renault e una Haas sono ancora in lotta per la pole a Monte Carlo!

15.48 - Semaforo verde! Si torna in pista per la Q3!

15.46 - Intanto Pierre Gasly è stato messo sotto investigazione per aver ostacolato Grosjean nel corso del giro veloce. Il team radio del pilota della Haas è stato mandato in onda poco fa e suonava più o meno così: "BIIIIP, BIIIP, BIIIIP!"

15.44 - Sesta fila con Hulkenberg su Renault e Norris su McLaren, settima con Grosjean su Haas e Raikkonen su Alfa Romeo, ottava per Giovinazzi con Alfa Romeo e per Leclerc su Ferrari, nona per le due Racing Point di Perez e Stroll, decima per le Williams di Russell e Kubica

15.42 - Facciamo un bel riassunto: passano in Q3 Verstappen, Bottas, Hamilton, Vettel, Magnussen, Kvyat, Albon, Gasly, Ricciardo e Sainz. Benissomo le Toro Rosso! Quattro motori Honda in Q3!

15.41 - Fuori anche Norris, Raikkonen e Giovinazzi.

15.40 - Bandiera a scacchi! Magnussen a un decimo da Vettel in quinta posizione! Già eliminati Hulkenberg e Grosjean!

15.39 - Sembra un affare a tre tra Bottas, Hamilton e Verstappen. Alle spalle di Vettel ci sono Kvyat, Gasly, Ricciardo, Sainz, Hulkenberg e Magnussen! Quando manca un minuto sono fuori Albon, Norris, Grosjean, Raikkonen e Giovinazzi.

15.37 - Max Verstappen vola: 1'10"618 e primo posto per il pilota della Red Bull!

15.36 - Quarto tempo per Sebastian Vettel: 1'11"227 a mezzo secondo da Bottas.

15.35 - Si lancia Vettel, con gomme nuove stavolta. Intanto è sceso in decima posizione.

15.34 - Torna in pista il ferrarista, insieme a lui anche le due Mercedes. Al momento solamente le Red Bull sono ferme ai box.

15.33 - Vettel è soltanto nono dopo la prima tornata di tempi, ha un ritardo di 1"2 dalla vetta, con un giro più lento di mezzo secondo rispetto a quello che gli ha permesso di accedere alla Q2. Davanti a lui oltre ai top tre anche Kvyat, Ricciardo, Sainz, Gasly e Hulkenberg.

15.31 - I primi tre sono già sicuri del passaggio del turno, ritornano ai box le due Mercedes. Dietro di loro si continua a girare. Rischia molto Magnussen al Mirabeau alto con un bloccaggio.

15.29 - Hamilton migliora ed è secondo: 1'10"835, a 134 millesimi dal compagno. Quarto al momento è Kvyat, poi Ricciardo, Gasly e Vettel, solamente settimo in 1'11"922.

15.28 - Anche Max Verstappen velocissimo: 1'11"059 per l'olandese della Red Bull che è secondo. Hamilton sta anch'esso migliorando il proprio tempo.

15.27 - La Mercedes comincia subito a fare sul serio, Valtteri Bottas: 1'10"701! Record della pista! Lewis Hamilton: 1'11"124! Si gira il manettino e le frecce d'argento volano, con l'halo rosso in ricordo di Niki Lauda!

15.25 - Semaforo verde, cominciano le Q2

15.24 - Leclerc non è stato mandato alle verifiche dagli uomini della Ferrari! Non sapeva di doversi fermare ai controlli ed è stato riportato indietro, per cui ha perso il tempo utile a rientrare in pista. Assurdo.

15.23 - Oltre a Charles Leclerc eliminati dunque Perez, Stroll, Russell e Kubica. In sostanza le due Racing Point e le due Williams

15.20 - Monte Carlo è sotto Shock! Eliminato Charles Leclerc che non è stato rimandato in pista per un ultimo tentativo, è calato letteralmente il silenzio sul tracciato di Monaco. Surreale!

15.18 - CLAMOROSO! Fuori Leclerc! Eravamo focalizzati tutti quanti su Vettel mentre Charles non è stato rimandato in pista con un 1'12"1 che non è stato sufficiente al passaggio del turno. Sebastian Vettel: 1'11"434 per il tedesco.

BREAKING: ELIMINATED, Q1



16 LEC 😮📸

17 PER

18 STR 📸

19 RUS

20 KUB#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/aNyUMk0lgM — Formula 1 (@F1) May 25, 2019

15.17 - Siamo nell'ultimo minuto! Hamilton si è portato in testa in 1'11"542! Ricciardo e Grosjean entrano in 5° e 6° posizione. Si lancia Vettel!

15.16 - 16° Vettel che torna in pista a meno di due minuti da ltermine e si lancia per un unico tentativo lanciato. Se trovasse traffico per lui arriverebbe l'eliminazione in Q1!

15.15 - Vettel fa il record nel primo settore ma poi abortisce il giro dopo una toccata alle piscine e rientra ai box. Attualmente è undicesimo Seb, e rischia di essere clamorosamente tagliato.

15.13 - Mentre i commissari portano ai controlli l'auto di Leclerc, si sta rianimando la pista. Sono solo 4 i piloti ai box. Oltre al monegasco Verstappne, Gasly e Magnussen, piuttosto certi del passaggio del turno.

15.12 - Valtteri Bottas si porta in testa: 1'11"562 per il pilota della Mercedes. Hamilton si inserisce in terza posizione.

15.11 - Gasly migliora ed è secondo in 1'11"749.

15.10 - Leclerc sfiora le barriere alla Rascasse e non migliora il suo crono. Anche Vettel fa un errore, i ferraristi sono 6° e 10° al momento. Secondo si è inserito Kevin Magnussen: 1'11"865! Qualifiche incertissime!

15.09 - In seconda piazza si inserisce Valtteri Bottas a 197 millesimi da Verstappen. Giovinazzi e Hulkenberg stavano per scontrarsi alla Rascasse e sono under investigation. Vettel non ha ancora siglato un giro utile e Max Verstappen transita nuovamente sul traguardo abbassando il suo tempo: 1'11"597! Secondo Gasly 1'11"825, poi Bottas 1'11"922.

15.07 - Terzo Charles Leclerc a 424 millesimi da Verstappen, poi Albon a 553, siamo ancora work in progress.

15.06 - Ed è proprio Max Verstappen che si issa davanti a tutti, scalzando in 1'11"725 il miglior tempo appena stabilito dal compagno Gasly. Hamilton si inserisce in seconda piazza a 374 millesimi dall'olandese della Red Bull.

15.05 - Anche Bottas e Hamilton non riescono a fare un primo giro degno: per ora tempi alti rispetto alle PL3. Ma tutti stanno migliorando. In pista ci sono anche Verstappen e Gasly: 20 auto su 20!

15.04 - Charles Leclerc prende la prima posizione ma con tanto traffico, e abbassa di appena 44 millesimi il tempo di Magnussen: 1'12"825.

15.03 - La cosa positiva è che le gomme danno la possibilità di fare più di un giro veloce, per cui se se ne perde uno si può subito ritentare. Intanto in testa dopo i primi passaggi va Kevin Magnussen in 1'12"869!

15.02 - Molto traffico al momento sul tracciato. Tutti i piloti sono in pista, tranne i due Red Bull!

15.00 - Semaforo verde! Parte la Q1, il primo segmento di 18 minuti che eliminerà cinque piloti! In pista subito in tanti: Giovinazzi, Kvyat, Magnussen, Hulkenberg, Grosjean, Sainz, Norris e Russell. Ricordiamo che un problema da evitare sarà il traffico e per evitare sorprese meglio siglare subito un giro buono.

14.58 - Ci correggiamo: non tutti sono pronti all'interno dell'abitacolo. La monoposto di Max Verstappen è ancora in fase di assemblamento.

14.56 - Tre minuti al via, i piloti sono tutti pronti ai box. Su Charles Leclerc pendeva il giudizio della commissione gara che ha deciso per punire il monegasco con una semplice reprimenda, per aver ecceduto il delta time in regime di bandiere gialle.

14.53 - Le condizioni della pista sono cambiate rispetto a questa mattina. Ben 11 gradi in più sul tracciato che ora tocca i 43°C, mentre nell'aria siamo sempre a 21°C, cielo sereno, 64% di umidità

Qualifying weather...



Sunny now, but there is a chance of rain during the session #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/DCjk7qFVfu — Formula 1 (@F1) May 25, 2019

14.49 - Questa mattina nelle prove libere 3 Charles Leclerc ha fatto gioire le tribune di Monte Carlo stampando il miglior tempo davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton. Sorte avversa invece per Sebastian Vettel che è andato a sbattere alla Sainte Devote vanificando l'intera sessione.

14.45 - Bentornati cari amici di Motorbox.com, mancano solo 15 minuti e i bolidi della Formula 1 torneranno in pista tra le anguste stradine del Principato, stavolta per giocarsi qualcosa di serio: la pole position nel Gran Premio di Monaco.