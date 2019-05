Autore:

La Redazione

IL GP PIÙ GLAMOUR Terminati gli in-season test di Barcellona, il circus della Formula 1 si trasferisce a Monte Carlo per il Gran Premio più glamour della stagione. Tra una festa e l’altra sui lussuosi yacht ormeggiati nel porto turistico, le monoposto sfrecciano tra i muretti e i tombini più famosi del mondo. Uno scenario principesco ormai entrato nella leggenda dell’automobilismo, teatro talvolta di gare pazze e spettacolari ma anche di lunghissimi ed estenuanti trenini di vetture. Il tutto, però, all’insegna dell’imprevedibilità. Perché basta mettere le ruote giusto qualche centimetro più in là per trasformare un giro perfetto in un rovinoso botto contro le barriere.

COSÌ IN TV Gli orari del Gp di Monaco sono quelli tradizionali delle gare europee. Ma, a proposito di tradizione, la grossa differenza rispetto a tutti gli altri weekend di F1 è che le prove libere andranno in scena al giovedì anziché al venerdì. Per il resto, si partirà come al solito con la prima sessione di prove libere alle 11.00 di giovedì 23 maggio, seguite alle 15.00 dalle PL2. Un giorno di pausa glamour e poi, sabato 25, sarà il momento di PL3 (alle 12.00) e le importantissime qualifiche, in programma alle 15.00. La gara, invece, scatterà come da consuetudine alle 15.10 di domenica. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 HD, canale 207 della pay-tv satellitare e raccontate live minuto per minuto da MotorBox con Simone Valtieri nostro inviato nel paddock di Monte Carlo. TV8 trasmetterà in chiaro la differita integrale di qualifiche e gara.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Giovedì 23 maggio

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 25 maggio

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 26 maggio

Gara: 15.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)*

Qualifiche: sabato 25 maggio, ore 18.00

Gara: domenica 26 maggio, ore 18.00

*Il palinsesto è soggetto a cambiamenti

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Giovedì 23 maggio

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 25 maggio

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.30

Domenica 26 maggio

Gara: dalle 14.30