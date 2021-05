LE PAGELLE DI MONTE CARLO Le gare di Monte Carlo sono di due tipi: memorabili o dimenticabili. Il Gran Premio di Monaco 2021 si farà ricordare solo per un paio di colpi di scena e poco altro: la non partenza del poleman Charles Leclerc e la ruota bloccata al pit-stop per Valtteri Bottas. Per il resto una gara molto lineare che ha premiato gente non sempre abituata a posizioni di vertice, almeno quest'anno. Tanti voti alti dunque, e qualche insufficienza pesante: tutto nelle nostre pagelle monegasche!

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9 Una giornata tranquilla e senza patemi per il nuovo leader della classifica del mondiale. Charles Leclerc gli regala la prima posizione in griglia, lui ringrazia, chiude subito Bottas al via e poi ha la strada sgombra per tutto il Gran Premio, tranne per un giro, quando dopo la sosta si ritrova dietro al compagno Perez. Tiene dietro e a distanza senza problemi sia Bottas nella prima parte di gara, che Sainz nella seconda. Compitino fatto e 25 punti conquistati senza patemi.

CARLOS SAINZ - VOTO 8,5 Ottima gara anche per il pilota spagnolo, al primo podio con la Ferrari e al suo terzo in assoluto in Formula 1 dopo quelli di Interlagos e Monza conquistati con la McLaren. In partenza mantiene la terza posizione, poi sale in seconda dopo la disavventura di Bottas ai box e resta lì, avvicinandosi a Verstappen ma mai abbastanza per poterlo impensierire. Restano tanti punti conquistati e altrettanta fiducia immagazzinata in vista delle prossime uscite. Bravo!

LANDO NORRIS - VOTO 8 Si mantiene su standard elevatissimi Lando Norris, che scatta dalla quarta posizione grazie all'assenza di Leclerc e sale in terza dopo il ritiro di Bottas. Nel finale con gomme usuratissime, riesce a tenere dietro senza grossi problemi Sergio Perez e a portarsi a casa il terzo podio in carriera dopo Spielberg lo scorso anno e Imola questo. Può festeggiare sul podio con il suo vecchio compagno di giochi Carlos Sainz.

SERGIO PEREZ - VOTO 8,5 Senza una qualifica così deficitaria (nono, poi scatta ottavo per l'assenza di Leclerc dalla griglia), avrebbe potuto fare ben di più. In ogni caso è il pilota che ha guadagnato più posizioni oggi, tutto merito dell'intuizione della Red Bull di lasciarlo in pista più a lungo dei suoi rivali diretti (Gasly, Hamilton e Vettel) e fargli provare un overcut che riesce alla grande. Voto 10 alla Red Bull, un po' meno a lui, ma comunque una giornata ampiamente positiva. Nel finale non può nulla per superare un Norris in evidenti problemi con le gomme, ma si sà, a Monaco è così.

SEBASTIAN VETTEL - VOTO 8 Finalmente un Sebastian Vettel ai livelli che gli competono. Dopo un avvio di campionato che definire anonimo equivale a esagerare, il campione tedesco fa quello che deve fare: raggiunge la Q3, poi in partenza mantiene la settima posizione e alla sosta ai box resta in pista qualche giro in più senza commettere errori e approfittando in overcut di Gasly e Hamilton, tra l'altro tenendo dietro per un soffio il francese con un rientro in pista aggressivo (e censurato da una regia televisiva disattenta). Il quinto posto è un premio all'impegno.

PIERRE GASLY - VOTO 8 Perde una posizione rispetto alla griglia di partenza, ma non per colpa sua. Le strategie oggi erano quasi obbligate e lui non poteva far altro che coprire quella di Hamilton, fermatosi un giro prima di lui. Anzi, gli uomini AlphaTauri sono stati perfetti nel lanciarlo in pista un attimo prima che giungesse il britannico salvandogli la posizione. Poi lo passa Vettel in overcut, ma il sesto posto a Monaco è comunque un ottimo risultato per la casa italiana e per il pilota francese.

LEWIS HAMILTON - VOTO 3 Serve un reset. Il voto in questo caso è più al suo weekend nel complesso che alla gara, visto che l'unico azzardo che poteva fare oggi l'ha tentato con l'undercut non riuscito su Gasly, perdendo poi addirittura una posizione su Vettel. Per il resto è stato il grande assente del weekend dal venerdì, mai competitivo ai suoi livelli e sempre lontano da Bottas, e anche il giro abortito di ieri per l'incidente di Leclerc non lo avrebbe probabilmente premiato con una delle due prime file. Un passaggio a vuoto come rare volte si è visto in passato.

LANCE STROLL - VOTO 7,5 Bella gara da parte di Lance Stroll, aiutato dalla strategia. Dai box lo tengono in pista molto a lungo grazie alle gomme hard montate alla partenza, e lui attende l'ultimo quarto di gara per sostare e prendersi la posizione in scioltezza su Ocon e Giovinazzi. La cosa più bella però la fa in partenza, quando riesce a beffare Ricciardo e prendersi subito la 11° piazza, mantenuta fino alla sosta dei suoi rivali, da lì in poi è stato ottavo sempre, mantenendo la posizione anche dopo il pit-stop.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 2 Fa male dargli questo voto, ma ci sono alcune cose da sottolineare: 1) non è mai stato a livello del compagno, scattando solamente 11° in qualifica, per tutto il weekend; 2) in partenza ha perso non una, ma ben due posizioni, ''cannando'' anche questo aspetto della gara; 3) qualche settimana fa aveva dichiarato che avrebbe vinto una gara quest'anno, quella di oggi. Deve ancora trovare il feeling con la sua nuova auto, ma questa prestazione di oggi non era attesa.

ANTONIO GIOVINAZZI - VOTO 7,5 Prestazione convincente per Antonio Giovinazzi, che perde due posizioni in gara su Ocon e Stroll soltanto perché al muretto non hanno copiato Vettel e Perez - fermatisi prima di lui e in grado di guadagnare entrambi posizioni - scegliendo l'overcuit. Invece il team ha fermato Antonio prima dei diretti rivali facendogli perdere due posizioni. Peccato: per tutto il weekend il ragazzo pugliese è stato tra i più bravi, conquistando meritatamente il primo punto della stagione.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 8 Una sfortuna incredibile quella del pilota finlandese, che dopo aver messo dietro il compagno di team per tutto il weekend stava facendo una bella gara in seconda piazza e poteva insidiare con la strategia Max Verstappen. Invece si blocca l'anteriore destra - un incidente incredibile - ed è costretto al ritiro. Il voto alla sua prestazine fino a quel momento

GLI ALTRI IN BREVE

CHARLES LECLERC - VOTO SV C'è poco da dire. Prosegue la serie di sfortune ed errori sulla pista di casa. Oggi poteva sfatare il tabù, ma dopo due ritiri in Formula 2 e due in Formula 1 stavolta non è neanche stato della partita.

ESTEBAN OCON - VOTO 7 Il suo ottimo risultato - nono - lo deve in toto alla squadra. Non aveva il passo rispetto a Giovinazzi, ma è stato bravo a restargli attaccato e bravo il team a metterglielo dietro con la strategia.

KIMI RAIKKONEN - VOTO 6 Come sempre meglio in gara che in qualifica il finlandese, che oggi guadagna una posizione al via su Ricciardo e nel finale torna sotto al compagno, bloccato mezza gara dietro a Ocon.

FERNANDO ALONSO - VOTO 5 Su una pista dove ha scritto la sua leggenda è uscito dalle qualifiche con le ossa rotte. In gara ha rimontato grazie alla strategia e a qualche regalo, ma il 12° posto a Monaco per lui non può essere soddisfacente.

GEORGE RUSSELL - VOTO 6 Fa quello che può con ciò che ha, un ritornello per questo pilota le cui qualità e il cui potenziale restano confinate in un auto non all'altezza.

NICHOLAS LATIFI - VOTO 6 Buona gara per il pilota canadese che alla fine resta appaiato al compagno per tutto il giorno, terminando nei suoi scarichi a fine gara.

YUKI TSUNODA - VOTO 4 Deve fare ancora tanta esperienza, e questo weekend gli sarà di lezione. Sbaglia in qualifica, sbaglia in partenza (perde due posizioni), non riesce a rimontare neanche in overcut.

MICK SCHUMACHER - VOTO 6 A inizio gara è stato il protagonista dell'unico sorpasso del giorno in pista, sopravanzando il compagno di team all'Hairpin. Poi gli è arrivato dietro per problemi tecnici

NIKITA MAZEPIN - VOTO 6 Ha subito il sorpasso da Mick Schumacher alla partenza, all'imbuto dell'Hairpin. Ma per tutto il weekend non ha commesso errori evidenti (al contrario del compagno), merita una sufficienza di fiducia.