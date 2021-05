MAX PRINCIPE DI MONACO Dopo le qualifiche di ieri che ci avevano regalato un'inattesa pole position per la Ferrari di Charles Leclerc, ci si poteva immaginare una SF21 favorita per la vittoria vista la conformazione del tracciato di Monte Carlo. Il principino di Monaco, però, la gara di casa l'ha dovuta guardare in tv dopo aver sofferto un problema al cambio a mezz'ora dalla partenza. Tutto facile dunque per Max Verstappen che, scattato dalla seconda casella in griglia ma comunque davanti a tutto il gruppo, ha dovuto solo assicurarsi di transitare per primo a Saint Devote. In una giornata agrodolce per il Cavallino, arriva comunque il primo podio stagionale grazie al secondo posto di Carlos Sainz, seguito dall'ex compagno Lando Norris. Solo settimo Lewis Hamilton, tradito dalla strategia stavolta tutt'altro che geniale studiata per lui dal muretto Mercedes. Di questo e tanto altro ancora abbiamo parlato in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme a Marco Pili, admin del celebre sito di satira sul motorsport FlopGear.

F1 GP MONACO 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM