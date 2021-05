IL PIT-STOP PIÙ LUNGO Quanto dura un cambio gomme in Formula 1? Ormai lo sappiamo, i meccanici dei team impegnati nel mondiale sono diventati dei veri specialisti e, specie da quando sono stati eliminati i rifornimenti, vedere pit-stop al di sotto della soglia dei due secondi non è più una rarità. La Mercedes, squadra dei record e dei sette titoli costruttori di fila, si è invece candidata per il Guinness dei Primati per il cambio gomme più… lungo della storia del circus. Ben cinque giorni ci sono voluti infatti per rimuovere la gomma Soft usata da Valtteri Bottas per la Q2 e poi per il primo (e unico) stint di gara nel Gp di Monaco.

L’AIUTO DELLA FERRARI Il pit-stop dello sfortunato pilota finlandese, come ormai saprete è andato decisamente male. Valtteri è infatti stato costretto al ritiro dopo essere rimasto per circa un minuto in corsia dei box a osservare i meccanici intenti a rimuovere, senza risultati, la sua Pirelli Soft anteriore destra. Una situazione quasi comica e che non a caso ha scatenato l’ilarità del web, mentre Mercedes, per bocca di Toto Wolff, chiedeva anche l’aiuto della Ferrari per l’utilizzo di macchinari ad alta potenza che avrebbero consentito di svitare il dado spanato in seguito al non corretto inserimento della pistola pneumatica.

IL VIDEO A BRACKLEY Tornata nella fabbrica di Brackley, la gomma anteriore sinistra è stata poi oggetto dell’attenzione dei tecnici Mercedes, che sono riusciti finalmente a completare un cambio gomme durato, di fatto, praticamente quasi una settimana (qui sopra il video della rimozione della ruota pubblicato sui social proprio dalla Mercedes). Una gaffe che sicuramente servirà da insegnamento per il team dei record. E chissà che, mentre si studiano nuove procedure e materiali per evitare il ripetersi del problema, la gomma non sia esposta in sede di fianco alle carrozzerie incidentate di Rosberg e Hamilton in quel famoso GP di Spagna 2016 a mo’ di avvertimento per il futuro.