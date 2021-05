SABATO ROCAMBOLESCO È stata una qualifica decisamente spettacolare e ricca di emozioni, quella del quinto Gp del mondiale 2021 di Formula 1. A centrare la pole nel Principato di Monaco, a sorpresa ma non troppo viste le prestazioni già mostrate nelle libere del giovedì, è stato Charles Leclerc: il monegasco ha chiuso però la Q3 contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine dopo un contatto con il guard-rail interno. Un errore di guida che però ha paradossalmente consentito (come al solito accade a Monte Carlo) all'idolo del pubblico di casa di prendere la prima posizione impedendo a Verstappen di rispondere nell'ultimo tentativo. E domani? Ci si può attendere la vittoria della Ferrari? Ne abbiamo parlato in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme a Alessandro Morini Gallarati, fondatore di HammerTime.

F1 GP MONACO 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM