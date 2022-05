Russell-Norris, botta e risposta sul sorpasso "fantasma" non andato in TV - Video

È stato protagonista di uno dei (come da tradizione) pochissimi sorpassi del weekend del GP Monaco 2022. Ma la regia si è persa il momento e soltanto nel dopogara, grazie al video pubblicato sui social dalla Formula 1, siamo riusciti a capire come avesse fatto a scavalcare Lando Norris. Certo è che George Russell continua a impressionare positivamente proseguendo la sua striscia di piazzamenti in top-5, inaugurata a inizio stagione e fino a questo momento mai interrotta proprio grazie al sorpasso “fantasma” su Norris. Un’azione propiziata dalle gomme Hard già in temperatura e, forse, anche da un ingenuo spostamento di Lando verso sinistra. Che gli spettatori a casa si sono persi, scatenando la reazione dello stesso Russell.

F1 GP Monaco 2022, Monte Carlo: George Russell (Mercedes AMG F1)

PARLA GEORGE “È stata una gara positiva – ha spiegato il giovane inglese di casa Mercedes dopo la bandiera a scacchi ai colleghi di Motorsport.com – e sulle gomme Hard eravamo tra i più veloci in pista, a un certo punto. Sono riuscito a spingere al limite, mi sono anche divertito. Ma non hanno mostrato il mio sorpasso su Lando, il che mi spiace molto. Era appena uscito dai box davanti a me ma sono riuscito a scavalcarlo passando sul bagnato. È stato bello, poi ho anche dovuto gestire le gomme Medium fino alla fine e non era certo un’impresa facile…”. Russell ha poi insistito sul tema anche ai microfoni dei giornalisti della tv inglese Sky Sports: “È stato un sorpasso che ho percepito come molto rischioso dall’interno dell’abitacolo, visto che la pista di Monaco era in condizioni complicate. Ma, ovviamente, non è stato abbastanza spettacolare per il regista, sarà per la prossima volta”.

F1 GP Arabia Saudita 2022, Jeddah: George Russell (Mercedes AMG F1) e Lando Norris (McLaren F1 Team)

LA RISPOSTA DI LANDO Non è mancata, tra il serio e il faceto, neanche la risposta di Norris, evidentemente un po’ deluso per aver perso in pista la quinta posizione: “Se fosse stato davvero un mega sorpasso come dice, allora si vede che fin qui ha sempre fatto dei sorpassi di merda. Voglio dire… ero appena uscito dai box e avevo pneumatici ancora freddi. Ovviamente aveva guadagnato nel giro precedente grazie alle slick, visto che erano a quel punto le mescole più performanti. È abbastanza semplice, aveva già le gomme in temperatura mentre io no ed è per questo che mi ha sorpassato. Non mi ha impressionato granché, più che altro ero frustrato per come ho perso la posizione”.

F1, IL VIDEO DEL SORPASSO DI GEORGE RUSSELL A LANDO NORRIS

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/05/2022