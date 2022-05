La FIA rinvia il divieto sui gioielli. Hamilton: "Ho già detto tutto"

TUTTO RIMANDATO Sarebbe dovuta scadere a Monte Carlo l'eccezione concessa dalla FIA a Lewis Hamilton riguardo il divieto di indossare gioielli e piercing mentre si gareggia. In realtà, nel Principato la Federazione ha comunicato di aver prorogato ulteriormente il periodo di valutazione prima dell'introduzione ufficile del divieto. La nuova scadenza è ora fine giugno. L'intenzione è quella di avviare altri colloqui con i piloti per definire nel modo migliore possibile il regolamento. Ad esempio un'eccezione è già stata pensata per quanto riguarda le fedi nuziali e anche i gioielli con riferimenti religiosi non dovrebbero venire vietati.

LEWIS CHIUDE LA QUESTIONE Nella conferenza stampa del venerdì mattina, Hamilton ha affrontato brevemente la questione: ''Abbiamo dedicato troppo tempo ed energia a questo. Ho detto tutto ciò che mi sentivo di dover dire. Ho tolto gli orecchini ogni volta che sono sceso in pista''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/05/2022