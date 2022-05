Rosberg pessimista su Hamilton: "Una grande battuta d'arresto"

PASSO INDIETRO Dopo l'ottima prestazione nel GP Spagna, Lewis Hamilton è tornato a incontrare grosse difficoltà nella giornata di prove libere del GP Monaco. Il britannico si è lamentato molto del comportamento della Mercedes, in difficoltà sulle strette strade del Principato e sui cordoli. Anche il suo compagno George Russell non è apparso particolarmente soddisfatto, ma ha comunque realizzato il sesto tempo nelle libere 2, mentre il sette volte iridato non è andato oltre il dodicesimo tempo.

ROSBERG PROMUOVE RUSSELL Commentando ai microfoni di Sky Sports F1 la giornata in casa Mercedes, Nico Rosberg ha sottolineato come Russell sia riuscito a realizzare buone prestazioni nonostante le difficoltà: ''Sappiamo che la Mercedes è difficile da guida, ma George è rimasto fedele ad essa e ha trovato quel ritmo. Sta facendo progressi incredibili ed è in lotta con Norris per essere il migliore degli altri dopo Ferrari e Red Bull''.

F1 2022, GP Monaco: Lewis Hamilton (Mercedes)

LA SENTENZA SU HAMILTON Molto diverso è invece stato il commento dell'iridato 2016 sul weekend di Hamilton: ''Lewis ha perso la giusta direzione, quindi sarà molto difficile per lui tornare e trovare quel ritmo con solo una manciata di giri nelle PL3. E' una grande battuta d'aresto per lui''. In attesa delle risposte che potrà dare oggi la pista, in una giornata tradizionalmente fondamentale per il risultato finale qui a Monte Carlo, Rosberg non ha perso tempo per sottolineare la giornata storta dell'ex amico e rivale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/05/2022