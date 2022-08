F1 Spa, novità in casa AlphaTauri: nelle PL1, Liam Lawson al posto di Pierre Gasly

Il 20enne neozelandese debutta in una sessione ufficiale in Formula 1: a fargli posto ci sarà il frontman del team di Faenza, Pierre Gasly

Le vacanze della Formula 1 volgono ormai al termine, con i team e i piloti che si preparano alla trasferta a Spa-Francorchamps. Il GP Belgio, che compone con le gare a Zandvoort e Monza il trittico infuocato di fine estate, si apre con un’interessante novità in termini di line-up: nelle prime prove libere del venerdì debutterà, al volante dell’AlphaTauri, il giovane dell’Academy Red Bull, Liam Lawson. Il neozelandese, classe 2002, è attualmente impegnato in Formula 2, dove occupa l’ottava posizione in classifica generale con due vittorie (nelle Sprint Race di Jeddah e Le Castellet) e altri quattro podi all’attivo.

F2 Francia 2022: Liam Lawson (Carlin) festeggia la vittoria nella Sprint Race | Foto: Red Bull Content Pool

GASLY IN PANCHINA A cedere il volante al giovane talento della cantera amministrata da Helmut Marko, sarà il frontman della scuderia di Faenza, Pierre Gasly. Questa sostituzione ricade nel normale avvicendamento imposto dalle regole F1 2022, che obbligano tutti i team in griglia a schierare un rookie (o, comunque, un pilota non titolare, come accadrà anche con Antonio Giovinazzi in Haas) in almeno due sessioni di prove libere 1 nell’arco dell’intera stagione. Il forte pilota francese, che ha recentemente rinnovato con AlphaTauri per il 2023, tornerà comunque regolarmente al proprio posto già nel corso delle PL2 del pomeriggio di venerdì.

F1 Test Abu Dhabi 2021: Liam Lawson al volante dell'AlphaTauri AT02

LAWSON AL DEBUTTO Per AlphaTauri sarà la prima volta nel corso dell’anno, mentre i “cugini” della Red Bull hanno già effettuato un cambio nel GP Spagna con Juri Vips – escluso e poi reintegrato dal programma giovani di Milton Keynes a causa di un incidente a sfondo razzista durante una sessione di giochi online proprio con l’amico Lawson – al posto di Sergio Perez. Quello del ventenne neozelandese, che potrà così confrontarsi direttamente con Yuki Tsunoda (il cui contratto per il 2023 non è ancora stato rinnovato) non sarà comunque il debutto assoluto al volante di una monoposto di F1: Liam aveva infatti già guidato l’AT02 della passata stagione nei rookie test di Abu Dhabi (foto sopra).

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/08/2022