VITTORIA AL PRIMO TENTATIVO Sono certamente pochi quei piloti che sono riusciti ad imporsi nella loro prima gara in carriera in Formula 2. Uno di questi è Liam Lawson. Il 19enne che ha fatto il salto di categoria provenendo dalla Formula 3, ha incassato la vittoria nella prima delle tre gare del week end arabo di Al Sakhir della categoria cadetta. Il macchinoso nuovo format di qualifica certamente un aiutino gliel'ha dato. Tuttavia, una volta balzato davanti a chi scattava dalla prima fila il giovane del vivaio Red Bull ha dimostrato velocità e solidità.

RIVALE SCOMODO PER DARUVALA? Il pilota del team Hitech si è dimostrato subito capace di tenere alle spalle Jehan Daruvala, pilota anch'egli supportato dalla Red Bull ma che è atteso ad una conferma dopo un anno non incisivo. Posizione scomoda quella dell'indiano che non solo ha sullo stesso box un pilota - ex Red Bull - che di risultati ne aveva fatti. Daruvala deve tenere d'occhio anche l'altro componente del Red Bull Junior Team presente in Formula 2: Juri Vips. L'estone è approdato lo scorso anno in Formula 2 quale ripiego dopo che, a causa del Coronavirus, la sua presenza in SuperFormula è stata compromessa. Quest'anno Vips si ripresenta nella serie B della Formula 1 come un pretendente al titolo a tutti gli effetti. E con tutte le credenziali per farlo.

GARE DI SOPRAVVIVENZA ''La prima corsa del week end è stato qualcosa di epico per noi - ha commentato Lawson - non ci aspettavamo assolutamente di vincere così presto. E' stata una gara positiva che si è basata su una buona partenza dalla quale ho poi solamente dovuto controllare la gara. Sapevo che se fossi partito bene e se non avessi comemsso errori avrei potuto dire la mia. In gara due purtroppo un contatto ci ha messo fuori gara. Col senno di poi se avessi rinunciato a battagliare con gomme finite avrei salvato il risultato. Ho imparato che le gare di Formula 2 sono molto esigenti mentalmente. Solo se 'sopravvivi' alla corsa arrivi a marcare punti, che ho fatto nella gara conclusiva tornando sul podio. Ora guardo a Montecarlo dove non ho mai corso prima. La qualifica lì sarà importantissima''.

Classifica piloti dopo Sakhir (top ten)

1. Guan Yu Zhou - 41 punti

2. Liam Lawson - 30

3. Jehan Daruvala - 28

4. Oscar Piastri - 21

5. Dan Ticktum - 19

6. Richard Verschoor - 18

7. Christian Lundgaard - 16

8. Robert Shwartzman - 16

9. David Beckmann - 12

10. Marcus Armstrong - 10