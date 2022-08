Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Belgio

Le prime prove libere del GP Belgio 2022, condizionate dal freddo e dalla pioggia che ha ulteriormente ridotto il tempo a disposizione di team e piloti, non ci ha dato delle indicazioni chiare sui rapporti di forza in pista. A complicare i piani di tutti i fanta-team principal c'è poi la questione penalità in griglia, con Leclerc e Verstappen, ma anche Schumacher, Bottas, Ocon e Norris (almeno per il momento, ma la lista potrebbe allungarsi) che saranno chiamati a partire dal fondo per la sostituzione della power unit. Dunque, schierare la formazione ideale al Fantasy F1 rischia di diventare un labirinto senza via d'uscita...

F1 GP Belgio 2022, Spa Francorchamps: Charles Leclerc (Ferrari)

VEDI ANCHE

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Belgio F1 2022.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/08/2022