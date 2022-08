Marko rivela la profezia di papà Jos sulla rimonta di Max Verstappen

PERSINO TROPPO SEMPLICE La superiorità di Max Verstappen rispetto al resto dei piloti nel GP Belgio è stata così schiacciante che la rimonta dalla 14esima posizione sulla griglia di partenza al primo posto è apparsa poco più che una formalità per l'olandese. La Red Bull aveva deciso di sostituire il motore, andando così incontro alla retrocessione sulla griglia di partenza, perché il circuito di Spa si presta particolarmente ad agevolare le rimonte dalle retrovie, ma il risultato di domenica è andato oltre le più rosee aspettative.

RED BULL VOLA BASSA La differenza di prestazioni era emersa con prepotenza già sabato in qualifica, quando Verstappen ha fatto segnare con estrema facilità il miglior tempo, terminando anzitempo la sua sessione. Anche dopo quella prova di forza, però, il team non pensava di vederlo vincere comodamente, come ha svelato Helmut Marko: ''Sapevamo già prima della pausa che avremmo cambiato il motore qui, e abbiamo pensato: 'Va bene, almeno proviamo a fare punti', ma dopo il giro di qualificazione pensavamo che un podio fosse possibile''.

PAPA' JOS REALISTA Chi invece riteneva probabile la vittoria nel GP Belgio era il papà di Max, Jos Verstappen. È stato sempre Marko a svelarlo: ''Invece Jos ha detto: 'Vincerà'. A Spa serve un motore potente e dal 2021 ne abbiamo uno che ha la stessa potenza degli altri'' ha concluso il consulente della Red Bull.

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/08/2022