Formula 1 GP Belgio 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP del Belgio di Formula 1 a Spa Francorchamps: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP BELGIO IN TV Dopo la pausa estiva e, soprattutto, dopo la farsa dello scorso anno, gli appassionati non vedono l'ora di vedere le monoposto di nuova generazione affrontare l'Eau Rouge sull'iconica pista di Spa-Francorchamps. Si arriva in Belgio con la Red Bull saldamente in testa al mondiale piloti, con Max Verstappen, e costruttori. Per la Scuderia Ferrari e per Charles Leclerc e Carlos Sainz, la ''bus-stop'' di Spa potrebbe essere una delle ultime fermate per salire sul treno della lotta al titolo, Lewis Hamilton, George Russell e Mercedes permettendo.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 2021, GP Belgio: il circuito di Spa-Francorchamps

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 26 agosto

Prove libere 1: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 27 agosto

Prove libere 3: 13.00 – 14.00 (Live MotorBox dalle ore 12.45)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 28 agosto

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 27 agosto

Qualifiche: 18.30 (differita)

Domenica 28 agosto

Gara: 18.00 (differita)

TUTTO SUL GP DEL BELGIO 2022

F1, GP Belgio 2021: fumogeni sulle tribune

Il circuito delle Ardenne presenta rettilinei da altissime velocità, ma anche curvoni rapidi dove è necessario avere una macchina incollata a terra per non perdere decimi preziosi. Inoltre, giusto a complicare un po’ il quadro complessivo, le temperature sono solitamente tutt’altro che estive, con la pioggia sempre dietro l’angolo. Con 7.004 metri di lunghezza, quella di Spa-Francorchamps è attualmente la pista più lunga del mondiale, tanto che saranno “soltanto” 44 i giri che le monoposto dovranno percorrere domenica prossima. 19 le curve, di cui 9 verso destra, ma in realtà basta nominare l’Eau Rouge-Raidillon, Pouhon, Blanchimont e la Chicane Bus Stop per capire che Spa non è una pista come le altre. A parte una piccola parentesi a Nivelles (1972 e 1974) e a Zolder (1973, dal 1975 al 1982 e 1984), il Gran Premio del Belgio si è sempre tenuto a Spa-Francorchamps. In calendario sin dal 1950, la gara non si è disputata solo in sei occasioni (1957, 1959, 1969, 1971, 2003, 2006). Il record della pista nella configurazione attuale appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2020 ottenne la pole position con il tempo di 1'41''252. Il britannico vinse anche la gara, per la quarta volta in carriera, tante quante sono le affermazioni di Kimi Raikkonen e Jim Clark, ma meno dei successi archiviati da Michael Schumacher (6) e Ayrton Senna (5). Tra i piloti iscritti al mondiale 2021 possono vantare successi a Spa anche Sebastian Vettel (tre volte), Daniel Ricciardo, Charles Leclerc e Max Verstappen.

Caldo umido, certo, ma anche pioggia. Stavolta i temporali potrebbero interessare il weekend dell'Ungheria, soprattutto al sabato e alla domenica, quando i piloti si daranno battaglia per la vittoria. Temperature comunque accettabili, di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 26 agosto: temperature: max 15°, min 23°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 80%, vento 13 km/h.

Sabato 27 agosto: temperature: max 12°, min 22°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 71%, vento 13 km/h.

Domenica 28 agosto: temperature: max 11°, min 23°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 53%, vento 13 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/08/2022