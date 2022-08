F1 GP Belgio 2022, Diretta LIVE Gara

LIVE SPA F1 Terminata la pausa estiva, per la Formula 1 è tempo di ritornare in pista. Come da consuetudine, la ripresa dell'attività dopo la sosta è in grande stile perché il circus dei GP fa tappa sulla mitica pista di Spa-Francorchamps, sede del 14esimo round della stagione 2022. Sugli iconici saliscendi del tracciato disegnato all'interno della foresta delle Ardenne, riparte la sfida tra la Red Bull e la Ferrari: gli 80 punti di ritardo da Max Verstappen rendono quasi impossibile il sogno di Charles Leclerc di riportare già quest'anno il titolo a Maranello, ma la F1-75 resta molto competitiva e l'obiettivo di vincere ancora la maggior parte delle nove gare rimaste in calendario è intatto. E poi c'è anche l'introduzione ufficiale della famosa direttiva tecnica Fia contro il porpoising, che potrebbe in parte rimescolare le carte in tavola, magari avvantaggiando la Mercedes del sette volte iridato Lewis Hamilton. Insomma, tantissimi sono i temi caldi del GP Belgio 2022, che potete seguire e commentare live con la nostra cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend di Spa.

