GP Belgio 2022: risultati prove libere

SI RIPARTE! Dopo la sosta estiva, la F1 riaccende i motori con il classico appuntamento di Spa, uno dei circuiti più amati da piloti e appassionati che quest'anno si presenta in versione rinnovata. Sarà l'occasione per riscattare l'edizione 2021, funestata dal maltempo e macchiata dalla farsa della gara disputata solo per pochi giri, tutti percorsi in regime di Safety Car.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/08/2022