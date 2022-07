Gli ascolti tv del GP Austria 2022

TRAINO FERRARI Secondo successo consecutivo per la Ferrari e gli ascolti tv ne beneficiano, confermando per il GP Austria i buoni risultati ottenuti sette giorni prima dal GP Gran Bretagna, arricchiti da una leggera crescita. Si conferma così ancora una volta il peso dei risultati del Cavallino Rampante sulla platea televisiva delle gare.

I DATI Partendo dalla diretta delle 15 sui canali di Sky Sport, sono stati in tutto 1.518.000 gli spettatori, per il 14,3% di share. Una settimana fa, la trasmissione sul satellite si era ferma poco sotto quota 1,4 milioni e il 13,6% di share. La differita delle 18 su Tv8 ha raccolto invece 1.895.000 spettatori, con il 18.1% di share. In questo caso il numero di spettatori è praticamente identico, mentre lo share è salito di 3,7 puniti. Il totale delle due trasmissioni è dunque di 3.413.000 spettatori, dato molto buono per una gara trasmessa con queste modalità.

VEDI ANCHE

PROSSIMI APPUNTAMENTI In vacanza la MotoGP, la F1 tornerà per le ultime due gare prima della sosta estiva a fine mese. Si comincerà con il GP Francia, in programma domenica 24 luglio nei consueti orari delle gare europee, che verrà trasmesso con doppia diretta su Sky e Tv8. Una Ferrari ancora così competitiva potrebbe dunque portare un dato di ascolto molto alto, nonostante la collocazione in piena estate.

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/07/2022