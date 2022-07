F1 GP Austria 2022, le pagelle di Spielberg

LE PAGELLE DI SPIELBERG Dopo la seconda Sprint Race della stagione, le monoposto di Formula 1 tornano in pista per l'undicesimo round della stagione 2022 sulla pista austriaca di Spielberg, di proprietà della Red Bull. Di seguito, i voti e le pagelle dei piloti impegnati nel Gran Premio d'Austria 2022.

CHARLES LECLERC – VOTO 10 I soliti fantasmi sull’affidabilità della Ferrari hanno rischiato di trasformare improvvisamente, a una decina di giri dalla fine, una domenica di festa totale in una da incubo. La differenza tra i due scenari l’ha in parte fatta anche Charles, un fenomeno nel mantenere un ritmo altissimo nonostante il problema all’acceleratore portando a casa una vittoria dai contorni epici che ribalta in modo sorprendente i pronostici dopo la Sprint Race di ieri. Sensazionale il primo sorpasso su Verstappen in curva 4: una belva incontenibile.

F1 GP Austria 2022, Spielberg: l'esultanza di Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

MAX VERSTAPPEN – VOTO 7 Guida bene senza errori evidenti, ma la gestione delle gomme è deficitaria e quel bloccaggio nel giro successivo al sorpasso subito da Leclerc lo costringe a una gara di rincorsa che si sarebbe chiusa con tre pit-stop anche senza la Virtual Safety Car sul finale. Colpa più dell’assetto che non sua – segno che forse, con un po’ di pressione in più da parte delle Ferrari anche gli esiti della Sprint potevano essere diversi – ma è evidente come non si tratti del “solito” Max.

LEWIS HAMILTON – VOTO 9 Inizia la gara piuttosto male con un errore in curva 1 che lo espone al sorpasso di Mick Schumacher e lo fa sprofondare in coda a un trenino Drs che preannunciava un’altra domenica di frustrazione. Le sue doti in gestione delle gomme – eccezionali come sempre (chi lo credeva bollito si sarà dovuto ricredere già da qualche GP) – gli permettono però di riemergere. E alla fine, con un po’ di fortuna grazie al ritiro di Carlos Sainz, arriva anche il podio: una bella soddisfazione dopo l’errore in qualifica e la prestazione opaca nella Sprint.

F1 GP Austria 2022, Spielberg: Lewis Hamilton (Mercedes)

GEORGE RUSSELL – VOTO 8 La Direzione gara lo sanziona per il contatto che mette, di fatto, fine alla domenica di Perez, anche se sembrano esserci tutti gli elementi per derubricare l’accaduto a mero incidente di gara. Scivolato nei meandri del gruppo a causa della penalità e della sosta lenta per cambiare il musetto riesce invece a risalire con un ottimo passo che lo riporta alle spalle del compagno di squadra.

CARLOS SAINZ – VOTO 7.5 Finisce ko per un problema al motore – l’ennesimo della stagione per la Ferrari – che lo mette fuori dai giochi proprio mentre sembrava in grado di scavalcare Verstappen e assicurare alla rossa una doppietta storica. Conduce una gara ordinata e senza sbavature, ma un po’ troppo lenta per poter pensare di impensierire davvero (al di là di situazioni esterne che lo hanno portato ad avere solo 11 punti di ritardo) in ottica iridata il compagno Leclerc.

MICK SCHUMACHER – VOTO 9 Il premio da pilota del giorno attribuitogli dagli spettatori suggella un weekend eccezionale per il giovane figlio del leggendario Michael Schumacher. Che, dopo essersi sbloccato a Silverstone, conclude un’altra gara in zona punti, costellata di sorpassi e lotte sul filo dei centimetri con colleghi ben più esperti e quotati di lui, Kevin Magnussen compreso. Una bella rivincita dopo mesi difficili: chissà che questo posto non sia utile a rilanciare le sue quotazioni anche agli occhi di Gunther Steiner…

GP Austria 2022, Spielberg: Mick Schumacher (Haas) e Lewis Hamilton (Mercedes)

FERNANDO ALONSO – VOTO 8.5 Parte ultimo in griglia dopo aver saltato la Sprint Race a causa dell’ennesimo problema tecnico di una stagione stregata sul piano dell’affidabilità. Parte con le gomme dure, rimonta a suon di sorpassi, poi approfitta della Virtual Safety Car per effettuare la seconda sosta e recuperare fino alla zona punti. Un leone che non molla mai, neppure quando Yuki Tsunoda lo spinge con mezza auto sull’erba.

ESTEBAN OCON – VOTO 7.5 Parte quinto e finisce quinto, rendendosi protagonista di una corsa non soltanto ordinata e senza sbavature, ma anche abbastanza veloce per vincere la volata del gruppone. Se la fragile Alpine è sempre più chiaramente la quarta forza in pista sul piano delle performance pure, lui ha anche la fortuna che, Silverstone a parte, la macchina a rompersi è sempre quella del compagno.

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/07/2022